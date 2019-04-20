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桃園媽祖音樂愛無限27日大湳公園卡拉OK海選報名中

2019-04-20 08:19聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市金媚爾公司董事長劉星卿感恩媽祖、祝賀媽祖聖誕千秋，27日（農曆3月23日）、28日兩天在大湳公園舉辦「金媚爾之夜星光盃」卡拉OK海選，報名電話(03)3687371。活動除了卡啦OK賽還邀請歌星演唱，27日晚上50桌宴席恭賀，歡迎鄉親及各地信仰媽祖的民眾，一起來場音樂饗宴，共同為國泰民安祈福。

八德區大湳公園內的「閩臺宮」，是馬祖旅台鄉親在八德區興建的廟宇，「閩臺宮」由南竿馬祖村人士所建，供奉的主神是媽祖娘娘分靈自馬祖天后宮，馬祖人在台開基媽祖廟，桃園市政府列為桃園市馬祖信仰中心。

106年桃市府編列1700多萬元整修，隔年11月完工打造桃園新亮點。桃園市的馬祖鄉親眾多，堪稱是馬祖人的第二故鄉，媽祖是臺灣民間信仰中，最具代表性的神祇， 台灣人瘋媽祖因為媽祖文化隱含著母親意象，每年春季龐大的進香熱潮，牽動全臺各地。

台灣媽祖信仰盛行自清代，媽祖之所以成為臺灣民間重要信仰，關鍵因素是媽祖的「慈母意象」。媽祖因具有母親的特質、慈母的形象，守護百姓庇佑信徒，溫和、慈祥、包容、關懷，撫慰受創、不安的心靈。

「天上聖母」意謂在天界有另一位聖潔的母親，永遠護佑她在人間的孩子；「天上」有別於世俗人間、「聖母」則強調其神聖性。台灣人是根據媽媽的形象塑造媽祖，媽祖的造型就是母親的造型，媽祖所象徵的就是母親的意象。媽祖原屬海神信仰，目前臺灣媽祖已不僅是航海守護神，從媽祖的稱謂、造型及民間傳說的神蹟觀察，媽祖早已由海神信仰轉化為母親之神。

「媽祖音樂愛無限」以媽祖文化傳承為活動宗旨，活絡地方社區互動情感宣揚孝道，結合了人與人之間的感情，同時宣導反家庭暴力與拒絕毒品，關懷協助孤苦老人，幫助弱勢貧困單親家庭及兒童，鼓勵學生社青參與公益活動。主辦單位金媚爾公司以端正社會風氣，結合社會愛心力量正心行善，關懷弱勢，積極推廣社會慈善工作，並且鼓勵民眾投入社會公益活動為目的。

閩臺宮主要供奉媽祖娘娘，成為不少馬祖鄉親來台時移居桃園的主要信仰中心。緊鄰的龍山寺以五行概念中的「火」為主題，主神為五靈公，龍山寺重現馬祖廟宇獨有的「封火山牆」建築特色，兼具美觀與防災效益。這兩間廟都保存馬祖特有文化，桃園市府協助重新整修兩座廟宇及廟前廣場、公園步道，將成為馬祖鄉親宗教文化交流及服務長輩的關懷據點。

金媚爾公司董事長劉興卿感恩媽祖27、28日在大湳公園舉辦「金媚爾之夜星光盃」卡拉...
金媚爾公司董事長劉興卿感恩媽祖27、28日在大湳公園舉辦「金媚爾之夜星光盃」卡拉OK海選、表演等活動。圖／金媚爾公司提供
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「媽祖音樂愛無限」以媽祖文化傳承為活動宗旨，活絡地方社區互動情感宣揚孝道。圖／金...
「媽祖音樂愛無限」以媽祖文化傳承為活動宗旨，活絡地方社區互動情感宣揚孝道。圖／金媚爾公司提供
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八德區大湳公園內的「閩臺宮」，是馬祖旅台鄉親在八德區興建的廟宇。圖／金媚爾公司提...
八德區大湳公園內的「閩臺宮」，是馬祖旅台鄉親在八德區興建的廟宇。圖／金媚爾公司提供
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媽祖馬祖民間信仰
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