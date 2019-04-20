小市長和小局長選舉 不只有選舉公報還直播政見發表

2019-04-20 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市正興國小今天進行兼具科技與環保的自治小市長、環保小局長選舉，學校為候選人發行擬真的選舉公報，直播進行視訊政見發表，更突破以往印製破千張選票，首度改採「線上」投票，選舉人到投票所直接在平板上選擇自己心中理想的候選人。

為了這場自治小市長及環保局長選舉，五年級各班推派候選人，自製手繪選舉海報宣傳個人政見。學務處更精心製作擬真的選舉公報，讓學生的民主初體驗更有臨場感。過去的政見發表會都是在操場，有時得頂著烈陽聽政見發表，現在學校全新建置了「正興線上直播教室」，訓育組長楊靜芬先安排候選人與助選團走位排練熟悉環境，讓各班學生坐在教室就可以觀看各組候選人精彩的政見發表直播。

今天投票日，由五年級學生擔任選務工作人員，進行身分查核與動線引導。事前已觀看過線上投票教學影片的小朋友選舉人，在平板電腦前定位，就可快速地點下心目中理想的候選人，整個流程秩序良好。

三年級學童黃昱蓁第一次參加投票，感覺很興奮，而且用平板投票不用印選票也很環保，希望當選的學長姊可以實現政見。五年級學童吳彩瑄與胡慈益擔任選務人員，分別在場外引導與場內監票，她們認為這次運用平板投票，比以前用紙本選票的效率好多了。

投票結束立即同步完成開票統計，正興國小新一屆的自治小市長當選人是吳昱嫻，環保小局長為雷俐穎。