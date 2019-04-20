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近距離欣賞沙龍音樂會 屏東演藝廳8月前周周登場

2019-04-20 07:54聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東演藝廳今天起到8月，每周六、日舉辦優雅的｢沙龍音樂會」，邀請知名音樂家帶來四手聯彈、鋼琴三重奏、弦樂四重奏，曲目融合爵士、古典、民謠、親子等多元風格，全都免費入場，讓民眾在輕鬆悠閒的音樂氛圍裡度過假日時光。

屏東縣文化處表示，沙龍（Salon）音樂會以不同演奏型態及音樂導聆，讓聆賞者與演出者近距離互動，盡享音樂的美好。屏東演藝廳沙龍音樂會首場在今天下午4點半，由抒情女高音王雅慧及鋼琴家蔡學民帶來「維也納下午茶‧史托茲之歌」。

文化處表示，王雅慧出身屏東，在歐洲各城市參與歌劇、輕歌劇團巡迴演出近20年，獲頒奧地利詞曲作家羅伯特‧史托茲歌手榮譽證書，是全台灣唯一享有這份殊榮的女高音。

4月27日由手風琴家林呈擎、小提琴家陳沛彣帶來「手風琴與小提琴之約」，屏東子弟林呈擎曾擔任多部廣告及電影電視舞台劇配樂與插曲，本場演出將搭配國立台灣交響樂團附設青年交響樂團小提琴家陳沛彣，帶來清新優雅的導聆音樂會。

5月4日起，沙龍音樂會將增加為每周六下午2點半，及每周日上午11點各演出一場，由獲國藝會演藝團隊年度獎助專案（Taiwan Top）的對位室內樂團演出，將配合5、6月親子共讀，打造適合親子的高質感音樂演出，演奏曲目包括熱鬧有趣的《動物狂歡節》、《洋娃娃組曲》、莫扎特《小夜曲》、舒伯特《圓舞曲》等輕鬆活潑又耳熟能詳的曲目，引領孩子創造心中的想像與故事。

屏東演藝廳4月20日起至8月每周六、日舉辦｢沙龍音樂會」，曲目融合爵士、古典、民...
屏東演藝廳4月20日起至8月每周六、日舉辦｢沙龍音樂會」，曲目融合爵士、古典、民謠、親子等多元風格，全程免費入場。記者江國豪／翻攝
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屏東演藝廳4月20日起至8月每周六、日舉辦｢沙龍音樂會」，曲目融合爵士、古典、民...
屏東演藝廳4月20日起至8月每周六、日舉辦｢沙龍音樂會」，曲目融合爵士、古典、民謠、親子等多元風格，全程免費入場。記者江國豪／翻攝
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屏東演藝廳4月20日起至8月每周六、日舉辦｢沙龍音樂會」，曲目融合爵士、古典、民...
屏東演藝廳4月20日起至8月每周六、日舉辦｢沙龍音樂會」，曲目融合爵士、古典、民謠、親子等多元風格，全程免費入場。記者江國豪／翻攝
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音樂會交響樂團親子
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