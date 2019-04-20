超萌芒果哥和蓮霧妹 枋寮燈會熄燈後人氣不減

2019-04-20 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



台灣燈會期間，屏東縣枋寮燈區打造高7.5公尺、寬8.3公尺的全球最大心型愛心主燈，燈會結束後，鄉公所將委由民間認養持續點亮，希望延續燈會熱度。記者潘欣中／翻攝 分享 facebook 台灣燈會東港大鵬灣主燈區吸引上千萬人次賞燈遊客，鄰近枋寮鄉由民間自辦的枋寮副燈區，有世界最大的愛心主燈和彩色夢幻燈籠隧道，加上枋寮火車站前廣場新設超萌芒果哥和蓮霧妹人偶迎賓，沈寂許久的小漁村半個多月湧入大量遊客，鄉長陳亞麟為讓愛心主燈持續發光，將委由民間認養，延續燈會熱度。

台灣燈會今年移師屏東，看準燈會帶來的龐大觀光人流，全國最年輕鄉長陳亞麟發想號召民間自辦副燈區，為吸引人潮，燈區結合枋寮海洋元素導入愛情產業鏈，打造高7.5公尺、寬8.3公尺的全球最大心型愛心主燈，鐵道藝術村有999顆小燈籠組成的燈籠隧道，取「久久久」諧音，結合摸彩和商家優惠券、兌換券，成功帶動沉寂已久的觀光商機，商家形容「人潮堪稱空前」。

「芒果哥和蓮霧妹Q版人偶，也功不可沒！」陳亞麟說，枋寮火車站原是西部縱貫線屏東線終點，南迴鐵路通車後成為起點，是重要轉運點，站前廣場原設藝術造型白鶴，之後被車輛撞壞，他認為站前廣場是全鄉門面，為展現枋寮人的熱情，選擇設計給人好心情的Q版人物。

鄉公所以最具在地代表性的愛文芒果和蓮霧為男女迎賓主角，打造「芒果哥和蓮霧妹」，夜間投射不同彩光，燈會結束後，依然是拍照打卡熱點。

協辦枋寮燈會的枋寮醫院資訊長鄭芳昆說，枋寮的美麗夕陽、蔚藍海岸和藝文區不輸高雄市愛河，但已沉寂數十年，燈會導入愛情產業鏈和世界最大愛心燈，不管在地人或外地遊子，各行各業踴躍加入志工行列，一起美化環境，也成功帶進人潮。