全中運瓶裝水印韓國瑜照被批造神 市府：加乘行銷高雄

2019-04-20 01:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



網友上傳印有韓國瑜照片與簽名的瓶裝水，引起質疑與討論。圖／翻攝自高雄迷因臉書 分享 facebook 108年全國中等學校運動會20日在高雄巨蛋開幕，22個縣市、1萬5千名選手參加。社群臉書「高雄迷因」PO出一張照片，指承辦縣市高市府所贊助學生選手的瓶裝水，上面竟印有市長韓國瑜的照片和簽名，讓體育賽會沾滿濃濃的政治味。

高雄市教育局表示，有關108年全運會提供選手瓶裝用水，廠商是與全運會配合，以買一送一的方式，並再加贈7000箱，支持高雄市主辦今年全中運；其中為達宣傳與行銷高雄，封面才選用市長韓國瑜的肖像。

社群臉書「高雄迷因」PO出這張瓶裝水照，包裝上是韓國瑜的照片與簽名，指是「市府贊助全中運選手の水」，引起網友質疑：「為何這些東西都能印上市長的肖像，這些是市府出錢還是市長出錢？」「100趴愛河甘水」、「政治100分，體育0分。」也有網友說，「地方首長都是這樣搞的，很奇怪嗎?」

高雄市教育局表示，此次全運會為提供所有選手免費飲用水，讓選手用水無虞，是以低於市價1箱100元購買6000箱瓶裝水，市價每箱約在120元至150元；廠商並加贈7000箱，其中1000箱是桶裝水，每箱有兩大桶。

為達高雄市主辦今年全運會共盛舉，廠商以買一送一的方式，加贈飲用水，讓市府能以一半的價格，提供全運會選手飲用水，支持高雄市主辦全運會；包括漢神百貨、光陽機車等多家贊助廠商，此次也都無償提供選手瓶裝用水。

教育局表示，廠商同時為達互益加乘，在瓶裝水封面上選用市長肖像，先前在市政會議上已通過。教育局也駁斥「造神」說法，表示全中運是展現選手多年努力的競技平台，勿將政治議題再度牽涉進入運動舞台，讓高雄市以快快樂樂的服務迎接選手，以高高興興的心情舉辦理全中運。