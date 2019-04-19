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颮線壓境網傳高市下冰雹 氣象站：未觀測到

2019-04-19 19:41聯合報 記者林保光劉星君╱即時報導

中央氣象局今下午14點55分發布大雨特報，由於對流雲系發展旺盛，容易有短時強降雨，今下午3點過後，高雄市區頓時風雲變色，下午3點多，路旁的路燈已亮起，街頭強風驟雨，不少從捷運站出來民眾看到頓時下起大雨，無奈在捷運出口等待雨停，或趕緊通知朋友送雨具。

有網友在臉書社團 「職業聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」PO出一張，在中山路往國道一方向，車窗前方道路滿佈白色點點，網友PO出照片寫著「這是？」有網友留言「下冰雹？」、也有網友說「木棉花」、「木棉花的棉絮」等語；也有人網友在底下留言傳照片「是木棉花」。

高雄氣象站主任看過網友PO的照片後，他說，不像是冰雹。高雄氣象站說，冰雹的成因，須要有劇烈對流加上雲發展到一定高度，才有可能下冰雹。颮線也是劇烈對流，下午也打雷閃電。高雄氣象站今下午未觀測到冰雹，氣象站解釋，冰雹下的範圍通常是局部地區，不過還是要實際看到才能確定是否下冰雹。

國道警方說，今下午沒受冰雹造成的車禍及車輛損害的報案。

高雄氣象站提醒，20日鋒面在北部海面，高市為多雲時陰短暫陣雨或雷雨天氣，請大家攜帶雨具備用。

有網友在臉書社團PO出一張車窗前方道路佈滿白色點點，寫下「這是？」有網友說是包雹...
有網友在臉書社團PO出一張車窗前方道路佈滿白色點點，寫下「這是？」有網友說是包雹，也有網友PO出照片說是木棉花。圖／翻攝臉書
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有網友在臉書社團PO出一張車窗前方道路佈滿白色點點，寫下「這是？」有網友說是包雹...
有網友在臉書社團PO出一張車窗前方道路佈滿白色點點，寫下「這是？」有網友說是包雹，也有網友說是木棉花。圖／翻攝臉書
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今下午3點多，高市鳳山區下起大雨，雨勢忽大忽小，路燈也亮起。記者劉星君／攝影
今下午3點多，高市鳳山區下起大雨，雨勢忽大忽小，路燈也亮起。記者劉星君／攝影
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冰雹國道
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