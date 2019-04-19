找回台灣燈會的美麗感動 原地保留特色燈可望再點亮

2019-04-19 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



台灣燈會屏東大鵬灣主燈區結合海陸空3D展演和絢麗燈飾，被網友大讚是「史上最美燈會」，燈會落幕後，包括主燈「巨鮪來富」在內的6座特色燈原地保留做為觀光亮點，不少民眾向縣府和大鵬灣國家風景區管理處反映，夜間點亮才是名副其實的「亮」點； 鵬管處長許主龍表示，已和BOT廠商達到再點亮共識，希望暑假期間就能實現。

縣府交通旅遊處長黃國維說，包括以在地特色製作的主燈「巨鮪來富」、副燈「豐豬爺」，和「點亮屏安」恆春城門、光耀三十燈區「生命之書」、獲義大利國際設計大獎賽提名入圍的海底世界燈區「珊瑚之心」，及鋼骨結構打造並串連30萬蚵殼「海之女神」，燈會結束後都原地保留展出，成為大鵬灣的觀光新亮點和地標，希望持續點亮的聲音就沒有停過，因區內是由鵬管處的BOT廠商營運管理，縣府只能轉達民眾心聲。

台灣燈會結束後，鵬管處也接獲不少民眾反映，燈會讓屏東人引以為傲，那份美麗和感動更讓人無法忘懷，現有6座藝術燈留在原地，為台灣燈會留下見證，但入夜後若不點亮，完全無法感受光影的絢麗美感和創作者巧思，建議持續點亮，才是名副其實的觀光「亮點」，廠商若要省電費，或可考慮在假日夜晚或某個時段點亮，也可讓錯過台灣燈會的民眾有機會再看。