金門縣府香港推觀光有成 700港仔上「門」旅遊

2019-04-19 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣政府在上個月到香港推觀光，很快就傳來好消息，今天起至21日有將近700位旅客到金門，首次有這麼多港客「上門」，縣府相當重視，特別安排公揹婆等特色表演迎賓，金門縣觀光處長丁健剛表示，這只是開端，預計6月會再到香港推介，鎖定年輕人、親子為目標客群，主推「體驗遊、深度遊」。

香港首發團在今日抵達金門，首批共有約200位旅客，金門縣觀光處科長陳明伶與港務處長何佩舉特別到水頭碼頭迎接，觀光處也安排有金門特色的公揹婆、戰鼓表演來熱鬧迎賓，港客們都覺得很新奇，頻頻拍照留念。

首發團中，有香港區議員關永業、林咏然，曾經造訪過金門的關永業說，以往港客都是前往台灣本島居多，不過金門的風景很好，很值得再來，他覺得金門是個有歷史的地方，特別在兩岸之間的角色，很推薦朋友來走走看看。首次踏上金門的林咏然表示，他對國軍的歷史特別有興趣，希望希望到金門來了解一下。