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金門縣府香港推觀光有成 700港仔上「門」旅遊

2019-04-19 18:02聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門縣政府在上個月到香港推觀光，很快就傳來好消息，今天起至21日有將近700位旅客到金門，首次有這麼多港客「上門」，縣府相當重視，特別安排公揹婆等特色表演迎賓，金門縣觀光處長丁健剛表示，這只是開端，預計6月會再到香港推介，鎖定年輕人、親子為目標客群，主推「體驗遊、深度遊」。

香港首發團在今日抵達金門，首批共有約200位旅客，金門縣觀光處科長陳明伶與港務處長何佩舉特別到水頭碼頭迎接，觀光處也安排有金門特色的公揹婆、戰鼓表演來熱鬧迎賓，港客們都覺得很新奇，頻頻拍照留念。

首發團中，有香港區議員關永業、林咏然，曾經造訪過金門的關永業說，以往港客都是前往台灣本島居多，不過金門的風景很好，很值得再來，他覺得金門是個有歷史的地方，特別在兩岸之間的角色，很推薦朋友來走走看看。首次踏上金門的林咏然表示，他對國軍的歷史特別有興趣，希望希望到金門來了解一下。

丁健剛表示，香港是個生活節奏快速的地方，根據觀光局的調查，港客比較喜歡樸實的景點，此外他們也比較敢於嘗試新的事物，另外像是戰地風情，也是香港遊客們熱愛的，所以如北山播音牆，就一直是港客每回指定必去景點。此次的行程規劃，將前往參觀獅山砲陣地、翟山坑道、莒光樓、水頭聚落、山后民俗村、八二三戰史館等經典景點。

金門縣政府上月到香港推觀光，近日傳出好消息，今天起至21日有將近700位旅客到金...
金門縣政府上月到香港推觀光，近日傳出好消息，今天起至21日有將近700位旅客到金門來旅遊。記者蔡家蓁／攝影
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今天起到21日有將近700位旅客到金門旅遊，首次有這麼多港客「上門」，縣府相當重...
今天起到21日有將近700位旅客到金門旅遊，首次有這麼多港客「上門」，縣府相當重視，特別安排公揹婆等特色表演迎賓，港客覺得相當新奇猛拍。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣政府上月到香港推觀光，今天起有大批的香港旅客到金門來旅遊，通關櫃臺都擠滿了...
金門縣政府上月到香港推觀光，今天起有大批的香港旅客到金門來旅遊，通關櫃臺都擠滿了排隊的旅客。記者蔡家蓁／攝影
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金門香港國軍
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