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徐國勇：橋頭科學園區都市計畫提早到5月完成審定

2019-04-19 17:39聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

行政院內政部徐國勇今天下午應立委邱志偉、劉世芳之邀，到橋頭區公所說明橋頭科學園區執行進度。再度宣布好消息，原行政院已在17日通過高雄新市鎮開發科學園區（橋頭科學園區）的可行性評估報告，預計在7月前完成都市計畫變更程序，今天決定提早二個月，今年5月就完成審定。

今天下午與會里長代表仍認為，原訂計畫要在2025年才開始招商，建議時程再加快，徐國勇也順應民意表示，內政部完全配合，除都市計畫提早2個月完成審定，接下來交給科技部開發，也會力企加快開發腳步，越早招商越好。

徐國勇說，土地開發會加速，高雄又不缺人才，橋頭附近大學院校很多，相信高雄市經濟發展指日可待。

橋頭科學園區採區段徵收，目前有88.61%地主共389人同意採區段徵收，開發成本約264.78億元，由中央內政部營建署編列預算，科技部已完成可行性評估報告，科技部並且提出7項重大課題需相關單位配合，包括土地租金太高、空汙抵換機制影響廠商投資意願、地區供水疑慮、聯外交通不足、廠商需求不明、既有工廠訴求原址保留、查清疑似遺址等。

立委邱志偉和劉世芳都說，會全力協助解決，目前高雄市政府已在規畫聯外道路交通問題，水、電問題都可解決 。

在場里長也擔心未來雨季來臨時，附近地區容易積水，雖然科學園區有規畫滯洪池，但擔心容量不足，建議園區要再審慎評估。

行政院去年起啟動橋頭科學園區的規劃，由內政部營建署辦理都市計畫變更，科技部辦理可行性評估及籌設計畫，市政府協助區段徵收、聯外道路開闢及招商引資等作業，預計在2025年完工招商。

行政院內政部長徐國勇今天下午應立委邱志偉、劉世芳之邀，到橋頭區公所說明橋頭科學園...
行政院內政部長徐國勇今天下午應立委邱志偉、劉世芳之邀，到橋頭區公所說明橋頭科學園區執行進度。記者謝梅芬／攝影
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橋頭科學園區示意圖。圖／高雄市經發局提供
橋頭科學園區示意圖。圖／高雄市經發局提供
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內政部行政院徐國勇
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