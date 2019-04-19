屏東演藝廳沙龍音樂會 每週末登場至8月

2019-04-19 16:40 中央社 屏東縣19日電



三大日音樂節上週末才剛落幕，屏東縣政府從明天起至8月週末午后，在屏東演藝廳連續舉辦「沙龍音樂會」，免費入場，讓民眾享受不同於三大日音樂節的週末音樂時光。

三大日音樂節邀請懷舊、文青歌手演唱，3天吸引上萬名觀眾享受草地音樂會，緊接著由縣府文化處舉辦的「沙龍音樂會」，邀請知名音樂家帶來四手聯彈、鋼琴三重奏、弦樂四重奏，融合爵士、古典、民謠、親子等多元風格曲目。

「沙龍音樂會」首場於20日下午4時30分，由抒情女高音王雅慧及鋼琴家蔡學民帶來「維也納下午茶．史托茲之歌」。

屏東文化處表示，王雅慧出身屏東，於歐洲各城市參與歌劇、輕歌劇團巡迴演出近20年，獲頒奧地利詞曲作家羅伯特．史托茲歌手榮譽證書，也是全台灣唯一享有這份殊榮的女高音。

27日由手風琴家林呈擎、小提琴家陳沛彣帶來「手風琴與小提琴之約」，屏東子弟林呈擎曾擔任多部廣告及電影電視舞台劇配樂與插曲，這場演出將搭配國立台灣交響樂團附設青年交響樂團小提琴家陳沛彣，帶來清新優雅的導聆音樂會。

自5月4日起，「沙龍音樂會」將調整為每週六下午2時30分及每週日上午11時各演出1場，由獲國藝會演藝團隊年度獎助專案（Taiwan Top）的對位室內樂團演出，將配合5、6月親子共讀，打造適合親子的高質感音樂。

文化處表示，有關沙龍音樂會場次及內容，可上屏東演藝廳粉絲專頁或文化處官網查詢。