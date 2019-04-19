高雄清晨強降雨 環保局加強側溝清疏防治登革熱

2019-04-19 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市清潔隊員加強溝渠清疏。記者徐如宜／攝影 分享 facebook 高雄清晨強降雨，以大社、仁武最多，累積雨量都超過50毫米。高雄市環保局因應5月即將到來的汛期，彙整統計全市約200處易淹水處，加強道路側溝進行巡檢清疏作業，一至三月已清除超過6300噸汙淤泥。

今早很多高雄市民都被大雨聲驚醒，還好大雨來得急，去的也快。環保局長袁中新今天到鳳山區了解清潔隊溝渠清疏作業時表示，氣候變遷讓強降雨發生的頻率與強度都增加，環保局平日即已進行側溝的巡檢和清疏，今年到3月底已巡檢道路側溝長度近千公里，清除淤泥量6307噸，預計今年要清疏兩千公里的道路側溝，並一併統計側溝異常狀況，提供權責機關追蹤改善。

高雄市環保局環衛科長翁武德表示，目前列管全市易淹水地區有200處，清潔隊在5月汛期前要完成道路側溝清疏、疏通洩水孔，及清除溝蓋上樹葉與雜物。汛期期間環保局也將隨時監控氣象資訊，一旦發布颱風或豪雨以上特報，將提前通報各區清潔隊巡檢轄內易淹水路段及低窪地區水溝及洩水孔，並加強周邊垃圾清除，確保排水暢通，防止強降雨造成道路積水。