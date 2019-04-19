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石蚵小麥季好吃又好玩 金寧鄉邀民眾來「作客」嘗鮮

2019-04-19 08:04聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金寧鄉長楊忠俊歡迎大家來金寧鄉作客，一起來參加好玩的「石蚵小麥文化季」，鄉公所也...
金寧鄉長楊忠俊歡迎大家來金寧鄉作客，一起來參加好玩的「石蚵小麥文化季」，鄉公所也開發許多商品，要讓大家嘗鮮。記者蔡家蓁／攝影
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金寧鄉每年的重頭戲「石蚵小麥文化季」周六、日（20、21日）在古寧頭林厝和平紀念廣場與北山出海口海堤舉行，將安排「剝蚵比賽」、「千人剝蚵體驗」等活動，鄉長楊忠俊表示，希望藉由活動帶動地方產業的發展，歡迎民眾共同來石蚵小麥的故鄉金寧，一起體驗剝蚵遊麥田之樂趣。

金寧鄉公所今年的活動特色特別多，首先在4月20日上午8時開始發放活動闖關券、9時舉行開幕、開幕典禮後安排在地表演團體演出等多項系列活動,活動闖關僅需於活動會場中集滿3處(石蚵館､胡璉紀念館及李氏家廟)蓋上3個不同闖關章即可至服務台兌換乙張園遊券，發完為止。

至於備受矚目的「千人剝蚵」體驗活動，將於4月21日下午15時30分假北山出海口「海堤」舉辦，當天工作人員將運送大量的帶殼鮮蚵入場，讓參加的民眾，自己把新鮮的海蚵剖好帶回家。

楊忠俊表示，今年現場還舉辦一村一特產DIY體驗活動項目，有小麥巧克力、貢糖雪Q餅、金寧鄉特色明信片、夢幻飲品、麻油麵線煎餅、風味小麥芝麻花生麻糬、寒天小麥水果果凍､麻油豆腐乳等20多項DIY體驗活動，讓民眾來「手作」嘗鮮，保證都是最新奇的體驗。

楊忠俊也說，鄉公所未來會開發養生的麥香麵線、蠔香麵線､滸苔麵線､香菇麵線、黃金泡菜､麥香貢糖、黑金蘿蔔乾、一條根酸白菜、益生菌酸白菜、鹿茸酸白菜、雪裡紅、麥香鴛鴦酥、一條根紫雲膏、一條根左手香(艾草)膏、滸苔蛋捲、海藻面膜等系列產品，並計畫輔導社區活動中心成立「柑仔店」，讓社區就可以來當「老闆」，銷售伴手禮，增加社區的自主財源。

金寧鄉公所目前也大量購買石蚵，等待「千人剝蚵」活動時，讓民眾可以把石蚵剖好帶回家...
金寧鄉公所目前也大量購買石蚵，等待「千人剝蚵」活動時，讓民眾可以把石蚵剖好帶回家。記者蔡家蓁／攝影
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古寧頭的「石頭蚵」在台灣也小有名氣，最近正逢石蚵盛產，在海邊經常可看到蚵民辛勤採...
古寧頭的「石頭蚵」在台灣也小有名氣，最近正逢石蚵盛產，在海邊經常可看到蚵民辛勤採蚵。記者蔡家蓁／攝影
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