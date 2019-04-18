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澎湖花火節開鑼 無人機搭絢爛煙火點亮澎湖夜空

2019-04-18 22:44聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

「2019澎湖國際海上花火節」今天晚間7點半在馬公市觀音亭園區登場，現場湧入2萬5000多民眾，9點煙火秀施放，在虹橋上的夜空綻放，搭配無人機燈光展演秀，在深邃夜空中變化出「澎湖」字樣、七美島雙心石滬及海豚等美麗圖形，讓觀眾目不轉睛、驚呼連連，為澎湖今年觀光季揭開序幕。

花火節開幕夜由實力女聲閻奕格、金曲歌后彭佳慧輪番登台獻唱，在地的澎湖青少年交響樂團、澎湖文化局合唱團及海翁合唱團共同壓軸，帶來澎湖頌演出。觀音亭園區的科技水幕、跳島互動燈區等設施，結合燈光造景及互動式燈光，吸引許多民眾攜家帶眷到場欣賞。

晚間9點整，15分鐘煙火秀施放搭配無人機編隊盛大展演，開幕煙火以澎湖五大美景「龍門鼓浪」、「西嶼落霞」、「通樑古榕」、「外垵漁火」及「擁海海灣」為施放亮點，現場民眾一陣陣驚呼，讚嘆夜空上的揮灑與燦爛。

澎湖縣長賴峰偉表示，17年來在縣府、議會、廠商團結下，花火節已和澎湖成為生命共同體，是澎湖代言品牌。縣府此次花火節力求創新，以低碳、環保，並導入無人機、科技水幕，今年與去年同期比3、4月相較，觀光客人數成長20%，期許縣府發揮創意，將花火節活動推向顛峰，再創澎湖生機。

此外，今年開幕場贊助商澎坊免稅商店，也準備多項好禮讓參加民眾賞花火、拿好康，只要拍照打卡tag三號港&澎澄飯店，上傳至臉書，可獲得環保飲料袋一個，限量300個；下載iRich APP並出示行動會員卡掃描，就可參加摸彩活動，有機會抽到澎澄飯店璀璨行館住宿券等大獎。

「澎湖國際海上花火節」今晚盛大開幕，觀音亭園的跳島互動燈區，讓小朋友玩得不亦樂乎...
「澎湖國際海上花火節」今晚盛大開幕，觀音亭園的跳島互動燈區，讓小朋友玩得不亦樂乎。圖／澎湖縣旅遊處提供
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「澎湖國際海上花火節」今晚盛大開幕，9點起15分鐘煙火秀搭配200架無人機科技燈...
「澎湖國際海上花火節」今晚盛大開幕，9點起15分鐘煙火秀搭配200架無人機科技燈光，在深邃夜空中排出「澎湖」字樣、七美島雙心石滬及海豚等圖樣。圖／澎湖縣政府提供
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「澎湖國際海上花火節」今晚盛大開幕，9點起15分鐘煙火秀與200架無人機科技燈光...
「澎湖國際海上花火節」今晚盛大開幕，9點起15分鐘煙火秀與200架無人機科技燈光登場。圖／澎湖縣政府提供
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「澎湖國際海上花火節」今晚盛大開幕，9點起15分鐘煙火秀搭配200架無人機科技燈...
「澎湖國際海上花火節」今晚盛大開幕，9點起15分鐘煙火秀搭配200架無人機科技燈光，在深邃夜空中排出「澎湖」字樣、七美島雙心石滬及海豚等圖樣。圖／澎湖縣政府提供
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「澎湖國際海上花火節」今晚盛大開幕，9點起15分鐘煙火秀搭配200架無人機科技燈...
「澎湖國際海上花火節」今晚盛大開幕，9點起15分鐘煙火秀搭配200架無人機科技燈光，在深邃夜空中排出「澎湖」字樣、七美島雙心石滬及海豚等圖樣。圖／澎湖縣政府提供
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「澎湖國際海上花火節」今晚盛大開幕，9點起15分鐘煙火秀搭配200架無人機科技燈...
「澎湖國際海上花火節」今晚盛大開幕，9點起15分鐘煙火秀搭配200架無人機科技燈光，在深邃夜空中排出「澎湖」字樣、七美島雙心石滬及海豚等圖樣。圖／澎湖縣政府提供
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「澎湖國際海上花火節」今晚盛大開幕，9點起15分鐘煙火秀與200架無人機科技燈光...
「澎湖國際海上花火節」今晚盛大開幕，9點起15分鐘煙火秀與200架無人機科技燈光登場，在深邃夜空中排出「澎湖」字樣、七美島雙心石滬及海豚等圖樣。圖／澎湖縣政府提供
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「澎湖國際海上花火節」18日盛大開幕，9點起15分鐘煙火秀搭配200架無人機科技...
「澎湖國際海上花火節」18日盛大開幕，9點起15分鐘煙火秀搭配200架無人機科技燈光，在深邃夜空中排出「澎湖」字樣、七美島雙心石滬及海豚等圖樣。圖／澎湖縣政府提供
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澎湖花火節煙火秀
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