澎湖花火節開鑼 無人機搭絢爛煙火點亮澎湖夜空

2019-04-18 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



「2019澎湖國際海上花火節」今天晚間7點半在馬公市觀音亭園區登場，現場湧入2萬5000多民眾，9點煙火秀施放，在虹橋上的夜空綻放，搭配無人機燈光展演秀，在深邃夜空中變化出「澎湖」字樣、七美島雙心石滬及海豚等美麗圖形，讓觀眾目不轉睛、驚呼連連，為澎湖今年觀光季揭開序幕。

花火節開幕夜由實力女聲閻奕格、金曲歌后彭佳慧輪番登台獻唱，在地的澎湖青少年交響樂團、澎湖文化局合唱團及海翁合唱團共同壓軸，帶來澎湖頌演出。觀音亭園區的科技水幕、跳島互動燈區等設施，結合燈光造景及互動式燈光，吸引許多民眾攜家帶眷到場欣賞。

晚間9點整，15分鐘煙火秀施放搭配無人機編隊盛大展演，開幕煙火以澎湖五大美景「龍門鼓浪」、「西嶼落霞」、「通樑古榕」、「外垵漁火」及「擁海海灣」為施放亮點，現場民眾一陣陣驚呼，讚嘆夜空上的揮灑與燦爛。

澎湖縣長賴峰偉表示，17年來在縣府、議會、廠商團結下，花火節已和澎湖成為生命共同體，是澎湖代言品牌。縣府此次花火節力求創新，以低碳、環保，並導入無人機、科技水幕，今年與去年同期比3、4月相較，觀光客人數成長20%，期許縣府發揮創意，將花火節活動推向顛峰，再創澎湖生機。