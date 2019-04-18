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澎湖國際英語生活營20日登場 美代表拜會賴峰偉

2019-04-18 20:09聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

澎湖國際英語生活營將於20日登場，有300位澎湖中小學生參與，美國學術交流基金會執行長李沃奇（Dr. William Vock）18日拜會澎湖縣長賴峰偉，雙方將合作傅爾布萊特計畫（Fulbright Taiwan），派駐英語協同教學助理， 拓展澎湖學子國際視野。

賴峰偉說，上任後致力推動閱讀深耕、心靈提升、運動樂活等五育均衡，澎湖孩子追求基本學識外，應重視孝親實踐、良好的人際互動，更要具備國際視野。期盼外師資源挹注，營造英語學習環境，增進學童對英語學習的興趣，落實多元文化與國際教育目標。

李沃奇表示，基金會與各縣市合作計畫執行至今16年，繼以往累積的寶貴經驗，不斷檢討改善，獲得熱烈回響。至今已有9個縣市共計130位英語協同教學助理在台灣，澎湖預計成為第10個合作縣市。

李沃奇說，每學年舉辦「偏鄉服務計畫」，包含英語營隊教學、淨灘活動，讓ETA英語協同教學助理深入了解台灣。此次舉辦「澎湖國際英語生活營」，邀請13位優秀的美籍英語協同教學助理到離島，提升澎湖學童對英語學習的動機及興趣。

澎湖縣政府與美國學術交流基金會台灣傅爾布萊特計畫（Fulbright Taiwan)、澎湖科技大學、澎湖縣社區大學將於20日合辦澎湖國際英語生活營，300位國中、小學生將齊聚一堂，對國際文化、教育及環境永續等主題進行討論，促進學童與美籍學人國際交流的機會。

美國學術交流基金會執行長李沃奇（Dr. William Vock）18日拜會澎湖...
美國學術交流基金會執行長李沃奇（Dr. William Vock）18日拜會澎湖縣長賴峰偉，雙方將合作傅爾布萊特計畫（Fulbright Taiwan），派駐英語協同教學助理， 拓展澎湖學子國際視野。圖／澎湖縣政府提供
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澎湖賴峰偉偏鄉
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