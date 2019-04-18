「燕京八絕」傳人同台 佛館北京非遺展演精彩

2019-04-18 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



2019北京．東城非物質文化遺產二度來台展演，今年「燕京八絕」的匠師傳人全員到齊，4天活動中，國寶級大師當眾教授絨布工藝、绢花、剪紙、面人與葡萄料器等罕見絕活，不去大陸也能欣賞精湛手藝與精美的宮廷藝品。

中國歷朝建都北京，清朝衰亡後，大量宮廷玉器匠師轉入民間，各工藝傳人至今活躍。北京東城非物質文化遺產保護中心與中華海峽兩岸企業交流協會攜手合作，連續兩年邀請東城非物質文化遺產（無形文化資產）的傳人來台展演。

「2019北京．東城非物質文化遺產展演」今天上午在佛陀紀念館開幕，展期共4天。主辦單位指出，活動包含靜態展覽、表演與教學活動，20 日與21日兩天，上下午各有一場教育推廣活動，民眾可近距離與國寶級工藝大師互動，即使沒到過北京，也能體驗「燕京八絕」與東城非遺的文化魅力。

「燕京八絕」包含景泰藍、玉雕、牙雕、漆雕、金漆鑲嵌、花絲鑲嵌、宮毯、京繡等八大工藝門類，加上東城非遺傳承，總共24個攤位，作品巧妙各有不同。首度來台參展的玉雕傳人員向陽說，玉器歷史可追溯至7千年前，比擁有5千年歷史的中華文化還要悠久，中國玉器代代相傳，平安、吉祥、富貴、品格等主題歷久彌新，許多珍貴文化蘊藏在小小作品內。