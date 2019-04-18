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打開心房的人生原來如此不同 潘佳琳畫出新人生

2019-04-18 17:57聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣身心障礙者自立生活中心今舉辦「藝力非凡」身障者藝術創作聯展，脊椎萎縮的潘佳琳曾渡過多年關閉心房的日子，後來學習畫畫、又為了幫助另一位身障的友人，她才真正感受到打開心房的世界有多麼不同，如今她是中心的同儕支持員，從過去的受助者變成助人角色，下月自己的畫作還要登上藝術館展覽，人生從此轉變。

這場「藝力非凡」分享會總計展出張汝珊、潘佳琳、陳蘭惠、莊美雲、吳亦珍、許美惠、賴惠珍等7人的作品，其中潘佳琳能畫畫、做串珠，笑起來相當開朗，雖然每一回創作，手指都必須十分用力才能完成作品，但她說這些作品真的帶給自己無比的成就感。

75年次的她是因為脊椎萎縮影響四肢活動，她說過去她因為怕麻煩家人，一直不願意多外出活動，「那時候的心被綁住了」，甚至有多年不曾回診，後來在一次外出時，遇到一位手腳健全的人向她要錢，又看到情況比她不好的人，卻又比她更努力地活著，這才讓她決定解開自己的心，看看外面的世界。

3年前她開始接觸畫畫，又在一次偶然的機會下想幫助一位和自己有相同境遇的友人，在助人的過程中，潘佳琳終於看到自己的價值，她先是向自立中心申請個人助理協助自己的生活，接著她也慢慢成為自立中心的同儕支持員，以同儕之心去幫助其他的身障朋友。

今天她開心分享自己的故事與創作，想起過去「把心綑起來」的日子，潘佳琳說，自己現在每天都到自立中心上班，打開心房的日子，原來如此明亮。

屏東縣政府目前是委託財團法人平安社會福利慈善事業基金會承辦「屏東縣身心障礙者自立生活中心」，多年來已陸續服務了74位有自立生活意願之身心障礙者。

潘佳琳克服內心的障礙，不但從受助者變成助人的角色，她還因此愛上畫畫、串珠，創作了...
潘佳琳克服內心的障礙，不但從受助者變成助人的角色，她還因此愛上畫畫、串珠，創作了許多作品。記者翁禎霞／攝影
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潘佳琳克服內心的障礙，不但從受助者變成助人的角色，她還因此愛上畫畫、串珠，創作了...
潘佳琳克服內心的障礙，不但從受助者變成助人的角色，她還因此愛上畫畫、串珠，創作了許多作品。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府身障者
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