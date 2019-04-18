墾丁夜市亂象是無解題？ 墾管處闢替代道路解難題

2019-04-18 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東墾丁大街夜市是匯集遊客的人氣街，卻衍生攤販占用省道、「假房東」違法收租和假日塞車等問題；為解決攤販亂象和假日交通問題，墾管處原規畫在北側的農委會畜產試驗所恆春分所（墾丁牧場）闢替代省道，牧場表態反對後，墾管處決定將替代道路改到南側的大灣路並拓寬為14公尺，大街降為縣道後，攤商即可依地方自治法條例立法管理。

墾管處說，縣府為解決墾丁大街的交通問題，向交通部爭取4500萬元在墾丁大灣設置客運轉運站，地方人士以「客運集中墾丁門面，塞車恐更嚴重」和「保護綠地」為由反對，開發計畫案已召開多次「預評」審查會，委員對轉運站選址、交通流量需求等興建必要性有意見，目前仍未定案，能否過關仍是未知數，拓寬大灣路即可解決大街的交通問題。

集中在省道26線墾丁大街段兩側的夜市攤商，全盛時期發展到400多攤，每攤月租金2至3萬元不等，且1次收1年，店家前由店家收，路旁空地則是先佔者先贏；恆春律師張怡拋出「假房東」橫行違法收租議題後，主管道路的公路局，堅持省道依法不能設攤，並不定時「清道」，警方則每天依法開紅單，但問題依然存在，各單位被批「互踢皮球」。

墾管處說，行政院去年核定實施的「墾丁國家公園第4次通盤檢討計畫」，一般管制區依不同開發強度重劃為3個次分區，發展強度最高的墾丁大街商圈列入「管一」，委外進行的細部計畫草案中，原擬在墾丁牧場闢14公尺寬替代道路，因場方反對，將改到南側的大灣路，土地多是公有，沒有徵收問題，未來可取代省道，大街降為縣道後，鎮公所可依地方自治法條例有效管理，徹底解決占用道路、違法收租和假日塞車等問題。