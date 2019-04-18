去蔣？西子灣蔣介石行館更名 文資審議：應考據歷史

2019-04-18 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市定古蹟「西子灣蔣介石行館」歷史超過80年，漏水問題嚴重，正在進行修葺工程。中山大學向高雄市文化局申請將古蹟更名為「西子灣藝廊」，文資審議大會決議，古蹟名稱應考據古蹟歷史背景，並根據其歷史發展特殊意義的指定來命名，請中山大學強化名稱論述後，再提案討論。

高雄市文化局表示，西子灣蔣介石行館原為日治時期台灣總督府慶祝始政40周年紀念博覽會，高雄分館觀光館的附屬分館，所以創建年代應該是昭和10年、西元1935間。建築物緊鄰西子灣海水浴場，後來一度成為海水浴場附屬的溫水澡堂，二次大戰期間為軍方接管，傳說一度是日本海軍招待所。

二戰後，這幢建築物於民國41年由海軍總司令部移交總統府，作為故總統蔣介石在南部的休息處所。民國47年八二三砲戰爆發，蔣介石在南部的住處移設到大貝湖、現在的澄清湖，此處逐漸被閒置，後來被改為展示蔣介石的相關文物，一樓展示昔日蔣介石南京的座車。2004年指定為市定古蹟。

「西子灣蔣介石行館」位於中山大學內，部分為國有土地、部分為中山大學土地，管理單位為中山大學，目前規劃作為藝文展覽場所，稱為「西灣藝廊」。 這裡也是陸客最愛的旅遊點，行館內保存蔣介石來台的重要文物，常有陸客造訪。行館因年代已久，漏水情形嚴重，已向文化部文資局及高雄市文化局提出古蹟整修計畫，外圍已搭起棚架，預期工期要一年半至兩年。

中山大學向高雄市文化局提出更名申請，將「西子灣蔣介石行館」改名為「西子灣藝廊」。藝文中心主任李美文表示，這棟建築最早在日治時期是高雄觀光館，曾是日軍官療養處，1952至1980年作為蔣公行館，1999年後作為西灣藝廊的展示空間。因為時空功能不同，校方希望能符合實際使用現況，才申請更名。