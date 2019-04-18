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曾「奉酒」招待原住民 潮州布莊見證百年歷史

2019-04-18 15:22聯合報 記者江國豪╱即時報導

傳承三代的百年布莊，在民國70年代面臨成衣產業衝擊後，轉型原住民服飾專賣店，儘管三代老闆都沒有原住民血統，卻吸引部落族人一代接著一代的上門，屏東潮州鎮第一市場裡的義發布莊，不只見證原住民族和漢人交易活動的活歷史，也響應台灣好基金會的號召，一起為地方產業、在地創生努力。

布莊第三代張瓊文說，早年交通不便，當時潮州第一市場外有公車站，因此來義、泰武鄉等原鄉居民，會來到潮州購買民生用品，原住民會帶著山上作物來寄賣，或是換取布匹。張說以前阿公還會準備穀物酒來「奉酒」，慰勞這些遠道而來的原住民。

潮州第一市場早年，因為與原住民交流頻繁，還被當地人稱為「魁儡仔市（魁儡是早年對原住民歧視的稱呼）」，張瓊文說，阿公日治時期原本在鐵路局上班，後來經營起布莊，當時頻繁賣布給原住民，然而成衣產業蓬勃後，越來越少人會買布裁衣，但因原住民傳統服飾具有獨特文化意義，所以仍持續以手工製作衣服，所以從母親那一代鎖定原住民客群，也成了布莊轉型的契機。

張瓊文現在更與部落藝師們合作，店有玲琅滿目的排灣族、魯凱族的服飾與材料配件，還有琉璃珠、織品創作等，也有許多部落青年，繡好紋樣後再將材料帶到店裡製成衣服，更有不少顧客「從小女孩買到當阿嬤！」

張瓊文說，她很喜歡原住民樂天敦厚的個性及部落服飾特色，琉璃珠、圖騰等更能看見文化傳承的痕跡，深深吸引著她，儘管潮州第一市場經歷3次改建，很多顧客仍然是老人家帶著年輕人來，一代傳一代，所以她也繼續守著老店，培養新一代的顧客，並響應台灣好基金會的號召，分享老店與第一市場的故事，讓更多人看見地方產業與文化。

義發布莊第三代張瓊文，現在與部落藝師們合作，店有琳瑯滿目的排灣族、魯凱族的服飾與...
義發布莊第三代張瓊文，現在與部落藝師們合作，店有琳瑯滿目的排灣族、魯凱族的服飾與材料配件，還有琉璃珠、織品創作等。記者江國豪╱攝影
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義發布莊第三代張瓊文，現在與部落藝師們合作，店有琳瑯滿目的排灣族、魯凱族的服飾與...
義發布莊第三代張瓊文，現在與部落藝師們合作，店有琳瑯滿目的排灣族、魯凱族的服飾與材料配件，還有琉璃珠、織品創作等。記者江國豪╱攝影
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義發布莊第三代張瓊文，現在與部落藝師們合作，店有琳瑯滿目的排灣族、魯凱族的服飾與...
義發布莊第三代張瓊文，現在與部落藝師們合作，店有琳瑯滿目的排灣族、魯凱族的服飾與材料配件，還有琉璃珠、織品創作等。記者江國豪╱攝影
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原住民張瓊文
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