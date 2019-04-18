首年每月加薪1萬！ 高雄吸北漂青年返鄉推移居津貼

2019-04-18 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



為吸引20歲至44歲北漂青年返鄉就業，高雄市勞工局17日起開放申請「幸福高雄移居津貼」，提供約125個名額，今年受到「韓流」加持，第一天就有68人遞出申請表，比起往年首日20多人踴躍許多。申請資訊可洽07-8124613轉423，詳細申請條件資格及書表請上網http://bit.ly/2Id4XEl查詢。

勞工局表示，該項津貼鎖定高雄13大策略產業的在職中高階人才，要求申請者月投保薪資等級須在3萬6300元以上，總工作年資滿3年，前一年在外縣市工作滿1年等，門檻頗高，不過一旦獲得補助，可享每月補助1萬元、補助期間達12個月，等於到高雄的頭一年，每月可加薪1萬元，6年來總共已有813人申請。

符合申請資格的13大策略性產業工作包括：文創、綠色能源、精緻農業、會議展覽、生物科技、醫療照護、觀光休閒、國際物流、海洋遊艇、資通訊、智慧電子及高加值型金屬製品製造業等。勞工局說，申請者行業別前3名為資訊通訊、智慧電子及醫療照護產業，占了8成以上。