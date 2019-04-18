澎湖海上花火節18日開鑼 無人機科技燈光及煙火綻放

2019-04-18 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



「澎湖國際海上花火節」今晚7點30分盛大開幕，將有花火主秀及200架無人機科技燈光秀登場，至6月27日前，每周一、四晚間都有煙火施放，5月12日母親節加場，總計22場次。觀音亭園區將設置大型科技水幕設施，搭配七彩燈光和輕快音樂，每晚7到9點，每半小時進行5分鐘展演。

澎湖花火節是澎湖最具代表性的年度觀光盛事，已邁入第17年，今年縣府首度出動200架無人機，搭配低碳環保煙火演出，旅遊處更邀請馬來西亞、新加坡及大陸等3大國際煙火團隊擔綱主題秀，策畫6場國際級煙火秀，並有無人機秀、科技水幕、燈光造景、澎拜音樂，營造全新視覺享受。

縣府表示，開幕式將在晚上7點30分登場、9點施放15分鐘煙火秀，開幕煙火將展示澎湖5大奇景「龍門鼓浪」、「西嶼落霞」、「通樑古榕」、「外垵漁火」、「擁抱海灣」；在最受矚目的無人機科技燈光秀搭配煙火秀部分，旅遊處號稱是「高難度演出」，演出圖案列為「最高機密」，會在登場時盛大揭曉。

此外，昇恆昌免稅商店、福朋喜來登酒店、遠東航空、新光人壽等力挺贊助，將邀請閻奕格、彭佳慧、翁立友、黃敬倫、邵雨薇、戴愛玲等人氣歌手輪番跨海演出，「虹橋表演show」也會穿插各地表演團體及樂團。