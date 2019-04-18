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柯文哲識人不明?小野:找我當總幹事是完全對了

2019-04-18 13:54聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市議會教育委員會上午進行文化局工作報告，文化基金會董事長、台北影視音學校校長小野，去年選舉擔任柯文哲競選總幹事，選後回鍋，遭議員砲轟文化人去服務政治，並質疑柯文哲大剌剌踐踏文官體制 。議員秦慧珠問小野，「柯文哲找你當競選總幹事是他識人不明？」小野說，覺得柯完全找對了，秦問原因，小野說，最後柯贏了，「找我找對了」。

議員王鴻薇說，文化基金會董事長應該是文化人，應該去服務文化界， 不是服務政治，結果柯文哲一招手，你就去當柯文哲的競選總幹事，後來在議會壓力之下辭職，但選完又假裝沒這件事，又回來當文化基金會董事長、當影視音實驗學校的校長。

王鴻薇表示，雖然影視音學校是實驗性學校，但還是教育機制，從有沒有一個校長去當候選人的總幹事去輔選，且小野還不只輔選柯文哲，還去幫高雄市的候選人陳其邁輔選，可見柯的人事布局，踐踏專業和中立性，議會也小野沒辦法，愛來就來、愛輔選就輔，披著文化外衣做這些事，實在離譜。

另外，秦慧珠則問小晴，會不會答應去當柯文哲選總統的競選總幹事？小野說不會，且柯選總統不關他的事，他不是他的核心，為何回來當基金會董事長，是柯叫他來，「我是志工」。

小野說，上一次意外答應柯去當總幹事，柯非常後悔找他去，是因柯發現讓他受了很多委曲，選舉中被大家丟石頭，任何人可以拿石頭丟他，小野強調，他還是文化人，只是一個比較想從事政治實踐的文化人。

小野說，大家都誤會，其實他當基金會董事長，一毛錢都沒有拿，他不會再回來(當總幹事) 再受辱，選舉完繼續被大家隨意羞辱。小野還說，他跟柯說，他應該遠離柯，他每次在柯旁邊，大家老是會想到選舉期間那些事。

台北市議會教育委員會上午進行文化局工作報告，文化基金會董事長、台北影視音學校校長...
台北市議會教育委員會上午進行文化局工作報告，文化基金會董事長、台北影視音學校校長小野，選後回鍋，遭議員砲轟文化人去服務政治。記者楊正海/攝影
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小野柯文哲
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