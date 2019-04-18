警察新制服上路 台東偏鄉部落：不習慣！

2019-04-18 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



全國警察新制服今天同步換發上路，全套藏青色具專業戰術型的警察新制服，濃濃戰鬥風格讓人眼睛為之一亮，不過，對於台東偏鄉部落民眾而言，卻大多人感到不太習慣。有人說：「新制服少了管區的fu」。而派出所基層員警表示，「第一次穿新制服，還得向村民解釋自己還是警察啦」。

「第一眼看到真的不太習慣。」台東大武鄉民日勒曼說，新的制服看起來很像連身工作服，也和保全的制服很像，辨識度不高，反而以前的制服怎麼看，就是有警察大人的威嚴，也比較有親和力，可能是看久習慣了吧，她感覺警察的新制服就是少了管區的fu，就是親切感。

另有老人家說：「如果不說是警察，還真不知道是警察呢」。而派出所基層員警表示，「第一天穿新制服，出去部落巡邏，大家都以為換工作了，還得向村民解釋自己還是警察啦」。

新的警察制服，為了勤務需求設計、剪裁，兼顧舒適、透風、方便性，增加彈性纖維延展性，讓員警追捕犯嫌能大動作壓制。有員警說：「穿上新制服感覺很有戰鬥力」、也有員警說：「自己看起來像專業的霹靂小組」。