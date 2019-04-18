地方的媽媽挽袖做麵包 號召社區一起顧健康

2019-04-18 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



主婦當自強！屏東潮州鎮四林里的主婦陳俞琳，為了打發在家的無聊時光，挽起袖子學做麵包，更因為自身過敏體質，大膽研發無糖、無油、無蛋的麵包，口味雖不討喜卻很健康，她未來規畫讓社區裡其他媽媽們能夠聚集在一起，交流彼此的專長，也能賣商品賺點零用錢。

陳俞琳有兩個小孩，平時老公小孩在外，待在家裡等實在閒得發慌，於是3年前開始動手作麵包。陳說，因為本身是過敏體質，奶、蛋以及許多添加物都碰不得，便大膽做實驗，嘗試著找尋替代原料，起初實驗成果麵包都很硬，家人都嫌難吃，後來發現在麵團中加入地瓜、南瓜可以更鬆軟。

陳笑著說無糖、無油、無蛋的麵包，與台式麵包作法完全背道而馳，第一年自己也硬撐著吃，但過了一陣子，發現對麵包的味蕾產生變化，現在不是自己做的都不吃。陳俞琳過去學的是食品營養，所以很了解吃什麼對身體好，加上一顆好奇心驅使，不斷的嘗試在麵包裡加「東西」，做出來的麵包顏色每個都不一樣。

無負擔的麵包很不討喜，陳俞琳開始「逼」身邊的親友得吃，透過麵包也交到很多朋友，她舉例，麵包裡所添加的蔬果，都是社區裡小農種植，水果當天採就拿去做麵包，沒有農藥以外，更有一份在地人情味。每個麵包都是一份「厚禮」，每個月會在小孩就讀的學校，提供一次免費麵包，讓孩子們可以吃到最原味的食物。