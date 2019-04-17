影／金門迎城隍即將登場 珍貴文物帶你搶先看
每年3、4月間，「台灣瘋媽祖、金門迎城隍」幾乎成為重點的活動。「金門迎城隍」不僅是國家重要民俗，也成為珍貴的無形文化資產，為讓所有民眾能夠認識「金門迎城隍」文化歷史場域～浯島城隍廟所典藏的文物，金門縣文化局配合城隍廟管理委員會，將舉辦「金門浯島城隍廟典藏文物特展」，金城鎮長李誠智今天帶大家搶先看，展期自4月20日起至5月16日止。
李誠智表示，日前已整理出一批浯島城隍廟所典藏的文物，其中有不少明清時期的重要文物，包括有大量於1993年重建城隍廟時留存下的舊廟木構件與請火使用的香擔。
相傳後浦城隍爺為金門城古地城隍廟分香而來，在歷年修建後浦城隍廟後都曾至古地城隍廟進香請火，當時請火使用之香擔，一邊置香爐，內部燃燒源源不絕的香末、香柴，另一邊放置香末、香柴等作為添火之用，此物為光緒元年(1895)由團練總局等集資購置。
由於民間信仰中認為香火的傳承非常重要，進香請火的儀式更象徵著城隍爺靈力延續到後浦，庇佑更多人們。此次整理出的重要文物中便有此二件香擔。
除了靜態的文物展出，文化局並規劃有參展現場打卡按讚抽「敕封顯佑伯水晶文鎮」(限量5個)及「擲筊祐平安」體驗活動，參觀的民眾可以於現場透過擲筊獲得「敕封顯佑伯符板」印出的大符〈數量有限每日限量40名〉。
據了解，「敕封顯佑伯符板」為一長方形木拓板，拓板正面橫刻「敕封顯佑伯」横額，横額之下方雕刻顯佑伯神像」，拓板背面直書陰刻有「汪清淵 李清水 僧愿求 仝立叩謝」、落款「光緒戊寅年桐月 日 吉旦」(光緒戊寅年為西元1878年)，此符板用在農曆四月初一迎城隍送頭之中印大符之用，當年值爐主境要負責一切事物，不只要出力也要出錢，全境里民也是爐主，一起共同有錢多出錢，有力多出力，四月初一這一日就要在全境逐戶送頭樂捐，也稱之為城隍爺頭，樂捐戶廟房就會送一份金帛、香及燭和鞭炮和紅龜粿及城隍爺圖像的大符。
留言