影／金門迎城隍即將登場 珍貴文物帶你搶先看

2019-04-17 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



每年3、4月間，「台灣瘋媽祖、金門迎城隍」幾乎成為重點的活動。「金門迎城隍」不僅是國家重要民俗，也成為珍貴的無形文化資產，為讓所有民眾能夠認識「金門迎城隍」文化歷史場域～浯島城隍廟所典藏的文物，金門縣文化局配合城隍廟管理委員會，將舉辦「金門浯島城隍廟典藏文物特展」，金城鎮長李誠智今天帶大家搶先看，展期自4月20日起至5月16日止。

李誠智表示，日前已整理出一批浯島城隍廟所典藏的文物，其中有不少明清時期的重要文物，包括有大量於1993年重建城隍廟時留存下的舊廟木構件與請火使用的香擔。

相傳後浦城隍爺為金門城古地城隍廟分香而來，在歷年修建後浦城隍廟後都曾至古地城隍廟進香請火，當時請火使用之香擔，一邊置香爐，內部燃燒源源不絕的香末、香柴，另一邊放置香末、香柴等作為添火之用，此物為光緒元年(1895)由團練總局等集資購置。

由於民間信仰中認為香火的傳承非常重要，進香請火的儀式更象徵著城隍爺靈力延續到後浦，庇佑更多人們。此次整理出的重要文物中便有此二件香擔。

除了靜態的文物展出，文化局並規劃有參展現場打卡按讚抽「敕封顯佑伯水晶文鎮」(限量5個)及「擲筊祐平安」體驗活動，參觀的民眾可以於現場透過擲筊獲得「敕封顯佑伯符板」印出的大符〈數量有限每日限量40名〉。