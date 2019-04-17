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高雄友善農田 3級保育動物現蹤

2019-04-17 19:31聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄市農業局推動綠色保育標章，至今已有8位農友順利取得該標章。農業局並從去年底起，委託生態顧問團隊，在友善田區架設紅外線自動相機進行監測，記錄到黑翅鳶及台灣山羌、台灣野豬、台灣獼猴、白鼻心、鼬獾等野生哺乳動物，以及第3級保育類的食蟹獴。

高雄市農業局表示，市府依循聯合國「里山倡議」精神，在美濃農業地景上探索生態與生產地景關係，歷經生物多樣性普查後，2017年開始輔導農民以對環境與生態友善耕作方式，將農業生產融入永續生態保育精神，並推動綠色保育標章，至今已有8位農友順利取得該標章。

農業局並從去年底開始，委託生態顧問團隊，在友善田區架設紅外線自動相機進行監測，結果在所輔導的友善田區如有塊田、緣夢園、果然紅、凹下茶園、靜心耕食園等園區內或邊緣，記錄到黑翅鳶及台灣山羌、台灣野豬、台灣獼猴、白鼻心、鼬獾等多種野生哺乳動物，還有第3級保育類的食蟹獴。

緣夢園、果然紅園區，坐落在龍肚的次生林及大坑溪間，偏好棲息在鄰近溪流的森林環境、以捕食魚蟹類為主的食蟹獴現蹤在園區外緣，一臉萌樣讓園區主人相當驚喜。

緣夢園保留近4分之1土地供野生物利用，且作物多樣而層次豐富；果然紅部分土地任次生林生長，田區與森林邊緣自然鑲嵌無阻礙，都是吸引食蟹獴等野生動物移動、覓食的環境。

而凹下茶園採用自然野放的耕作方式，讓茶園與次生林鑲嵌融合，讓台灣野豬、台灣山羌等中大型哺乳類動物也能利用園區主人進出的農路移動。

靜心耕食園將其芒果園，以草生栽培增加的園區的植栽層次，與鄰近之大葉桃花心木造林地，營造出森林意象而吸引白鼻心來造訪。另在其他農園處也可見台灣獼猴及鼬獾，一家子或獨自在園區休息、尋找食物。

高市農業局長吳芳銘說，中大型哺乳動物通常需要較完整的大面積森林作為棲息、覓食、繁衍的場所，美濃近山的生態友善農園雖然無法取代森林之於生物的功能，但經過努力推動及農友們更友善環境的耕作及管理方式，延伸了動物活動的空間，或提供生態跳島的功能，讓農業生產與生物利用有了更高的連結。

高市農業友善耕作 ，野生哺乳動物穿梭，連第3級保育類的食蟹獴也現蹤。圖／高市農業...
高市農業友善耕作 ，野生哺乳動物穿梭，連第3級保育類的食蟹獴也現蹤。圖／高市農業局提供
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