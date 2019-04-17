屏縣爭取8億改善道路品質 保證坑洞隨破隨補

2019-04-17 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣政府爭取前瞻基礎建設計畫共8億多元的經費，要全面投入提升道路品質，其中潮州大橋護欄破舊不堪，經改善後不但加入潮州戲曲元素，入夜之後還有光雕；至於民眾最關心的道路品質，縣府工務處長楊慶哲表示，絕對不會有數千坑洞的數字，他保證一定隨破隨補。

去年的豪大雨，高雄市的路面傳出至少有5000坑洞，使得道路品質成了地方政府關切的焦點之一，以屏東縣而言，每年花在道路維修的費用至少6至7千萬元，為了徹底改善道路品質，縣府向公路總局爭取前瞻基礎建設計畫，總計獲補助13案總計8億6千萬多元。

屏東縣政府工務處長楊慶哲表示，潮州大橋位於台1 線樞紐位置，原本的大橋護欄破舊不堪，道路景觀也沒有特色，透過前瞻計畫改善，全長225公尺的破舊護欄已經獲得改善，而且加入了潮州戲曲的元素，最特別的是，每晚6時以後，兩側護欄還有變化的光雕。

不過在大橋兩側護欄做光雕是否會影響行車？縣府工務處長楊慶哲表示，縣府事先有做過評估，圖案儘量選擇不刺眼的，而且啟用以來，並沒有接獲不適的反應。