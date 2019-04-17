處理穩鵬號喋血案 漁業署長黃鴻燕以8個字吐露心境

2019-04-17 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



穩鵬號鮪釣漁船今年2月在印度洋公海發生喋血事件，造成2死6失蹤10人遭挾持，所幸當時在附近海域作業的鴻福88號、上豐3號及兆豐277號等漁船及時援助，讓這起海上喋血意外盡快落幕，漁業署今天特別在感恩會上表彰他們的義行，希望成為各船隻海上相互救助的典範。

穩鵬號漁船今年2月間因菲律賓籍大副逞兇，震驚國際，由於案發地點遠在印度洋，事發時又訊息不明，讓主管機關漁業署膽戰心驚。之後漁業署當機立斷，請求外交部、國家搜救指揮中心等單位商請在附近海域作業的漁船就近馳援，包括鴻福88號、上豐3號及兆豐277號均馬立即停止海上作業參與其中，義行可風。受獎船東代表吳宗憲說，其實換作是別人，也一樣會伸出援手。

漁業署今天特別在高雄舉辦感恩會，表彰參與救援的漁船及相關部會機關，共同完成這項跨國救援行動。

「事發前後一個月，真是心急如焚，度日如年」漁業署長黃鴻燕道出處理穩鵬號喋血案的心境，他說，這件事發生在那麼遙遠的地方，又牽涉那麼多條人命，若不是各部會協助，還有幾艘漁船拋下工作參與援救，無法讓穩鵬號的傷害減到最輕。