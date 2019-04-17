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處理穩鵬號喋血案 漁業署長黃鴻燕以8個字吐露心境

2019-04-17 18:12聯合報 記者王昭月╱即時報導

穩鵬號鮪釣漁船今年2月在印度洋公海發生喋血事件，造成2死6失蹤10人遭挾持，所幸當時在附近海域作業的鴻福88號、上豐3號及兆豐277號等漁船及時援助，讓這起海上喋血意外盡快落幕，漁業署今天特別在感恩會上表彰他們的義行，希望成為各船隻海上相互救助的典範。

穩鵬號漁船今年2月間因菲律賓籍大副逞兇，震驚國際，由於案發地點遠在印度洋，事發時又訊息不明，讓主管機關漁業署膽戰心驚。之後漁業署當機立斷，請求外交部、國家搜救指揮中心等單位商請在附近海域作業的漁船就近馳援，包括鴻福88號、上豐3號及兆豐277號均馬立即停止海上作業參與其中，義行可風。受獎船東代表吳宗憲說，其實換作是別人，也一樣會伸出援手。

漁業署今天特別在高雄舉辦感恩會，表彰參與救援的漁船及相關部會機關，共同完成這項跨國救援行動。

「事發前後一個月，真是心急如焚，度日如年」漁業署長黃鴻燕道出處理穩鵬號喋血案的心境，他說，這件事發生在那麼遙遠的地方，又牽涉那麼多條人命，若不是各部會協助，還有幾艘漁船拋下工作參與援救，無法讓穩鵬號的傷害減到最輕。

黃說，海上作業不免碰上大家都不願意發生的事，台灣漁船遍布全球，在海外只能相互救助，他同時呼籲各船隻，與漁業署監控中心保持雙向聯繫，急難時可以保命。行政院國土安全辦公室副主任黃正芳則表示，漁船在遠地發生事故，若沒有「好夥伴」相互幫忙，國家再神通廣大，也無法讓傷害降至最低。

漁業署舉辦感恩會，表彰當時對穩鵬號伸出援手的遠洋漁船及相關單位。記者王昭月／攝影
漁業署舉辦感恩會，表彰當時對穩鵬號伸出援手的遠洋漁船及相關單位。記者王昭月／攝影
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漁業署長黃鴻燕（左）頒匾額感謝援助穩鵬號的船東吳宗憲。記者王昭月／攝影
漁業署長黃鴻燕（左）頒匾額感謝援助穩鵬號的船東吳宗憲。記者王昭月／攝影
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漁業署印度行政院
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