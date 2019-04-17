海上花火節煙火搭配無人機 澎縣：勿干擾無人機訊號

2019-04-17 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



澎湖國際海上花火節將在4月18日正式開幕到6月27日，總計22場，為提供精彩演出，澎湖縣政府宣布每場活動加碼200台無人機進行科技燈光秀搭配煙火演出，期望提供遊客更震撼視覺效果。為了有最好的演出品質、效果，澎湖縣府籲請民眾配合，勿任意干擾無人機訊號，以維活動安全。

澎湖縣政府旅遊處說，今年無人機科技燈光秀的演出圖案是縣府最高機密，期望活動當天讓遊客驚喜。並呼籲民眾，此次無人機編隊飛行與煙火搭配演出，不僅是全台首創，也是相當高難度的演出，為了現場遊客安全，煙火及無人機演出時，全面禁止使用空拍機或遙控無人機升空拍攝，避免訊號交互干擾導致意外發生。

澎湖縣政府呼籲，若任意干擾演出導致無人機墜毀或意外事故，澎湖縣政府將有可能就其所受損失求償，請民眾勿以身試法。

澎湖縣政府說，加強現場管制封鎖，禁止未經許可人員滯留煙火施放區或無人機起降區，同時安排現場工作人員巡邏勸導，若遇民眾不聽勸導，澎湖縣政府不排除參考大鵬灣台灣燈會作法，以訊號干擾槍強制使違規升空的無人機落地。

澎湖花火節至今歷時17年，每年吸引數10萬遊客蒞澎賞花火。澎湖縣政府今年以轉型創新為概念，首試在煙火施放，納入現代科技，以無人機在空中變化出各種澎湖代表性圖案。

澎湖縣警局馬公分局提醒，周邊規劃相關交通管制措施。

●徒步區：觀音亭園區、澎湖水產職業學校側門路段、民生路段（民族路口至介壽路口）及介壽路段（民族路口至觀音亭大門入口），禁止車輛進入。

●機車停車場：警察局廣場（臨時停車場）、介壽路（觀音亭大門前至中正堂間自行車道）南側單邊路段及民族路、樹德路、治平路、明遠路等路段人行道停車格。

●汽車停車場：地下停車場（中正國小、縣政府及文光國中）、縣政府廣場及周邊道路停車格、明遠路停車場、民族路（警光會館以北、仁愛路口以南）路段兩側停車格。

●大型遊覽車停車場：馬公商港1號碼頭(開放至23時)。