負債再增2.5億元 高市府財政局：正常調度

2019-04-17 16:43 中央社 高雄17日電



才一個月的時間，高市府公布的債務鐘又增加了新台幣2.5億元，財政局今天說明，比較2月的長債並沒有增減，短期債務每月增減是正常財務調度現象。

依照規定，地方政府每月要公布債務訊息，相關舉債情形也受到社群網友的關切。有網友指出，高雄市2月的短債是99億2190萬2209元，3月就變成101億7439萬9229元；一個月的時間，高雄市又多了2.5億元負債，質疑市府說要拚經濟，卻又越欠越多錢。

財政局今天發布新聞稿指出，公告3月債務，長債2416.07億元、短債101.74億元，與2月長債比較並沒有增減，增加短債2.52億元。

財政局還舉其他5都為例指出，台北市減少10億元、新北市增加41億元不等，強調各都短期債務每月本來都會有增減，那是正常財務調度現象。

財政局指出，地方政府主要的稅收，4月是牌照稅、5月是房屋稅、11月是地價稅，相關收入都須在特定月份才會入庫，而每月需支出人事費用及工程經費、社會福利等，當每月支出大於收入時，會先透過短債調節收支，那是縣市府都會使用的正常財務調度作法，呼籲外界勿再以偏概全，過度解讀每月公告的債務資訊。

財政局說明，高雄市3000多億元負債是歷任市長累積而成，高雄市長期自有財源不足，為支應政策要求及市政建設，不得不舉債支應，長期累積的債務要如何解決，非一蹴可幾，應循序漸進。

財政局說已在積極逐步減債，並研提改善策略，盼在多方條件具備下，有逐步還債的契機。