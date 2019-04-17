金門波麗士大人 莒光樓前展新裝

2019-04-17 15:32 中央社 金門縣17日電



趁著警察換新裝前夕，金門縣警察局金城分局員警今天在分局長郝心誠帶領下，來到金門地標莒光樓拍照，象徵新舊制服傳承，告別陪伴30年的舊式制服，迎接新制服帶來的新氣象。

擔任「麻豆」的警務佐許國杉、巡官徐與廷和張靜尹，以及警員劉俊富、吳東燊和陳彥鈞，今天分別穿著新舊制服，象徵傳承。

許國杉等人說，警察制服讓大家在執法時堅定信念、面對危險在所不辭；他們說，「奮不顧身並不是因為我們比別人勇敢，而是它帶給我們的使命與無懼」。員警感謝這套制服陪伴他們走過無數街頭，矢志穿著新制服，繼續勇往直前。

郝心誠表示，金門警察機關，明天上午8時與台灣和連江縣同步換新裝。他說，新制服最大的突破在考量外勤員警執勤的機能性、便利性和多功能性，與過去偏向靜態的傳統舊制服有差別；期許換裝後能增加識別度，為警察勤務帶來新氣象。

郝心誠說，這套新制服對高矮胖瘦的警察而言，機能性都OK，但如果員警願適度雕塑自己身材，相信新裝會更專業、更帥氣。

金門地標之一莒光樓，向來是來金旅客的必遊之地，警察在這裡取景拍攝時，不少遊客駐足觀賞，並爭相側拍。還有人建議，照片可以作為2020的月曆素材。

台澎金馬警察制服30年未換裝，為強化警察服裝功能，提升執勤效能與安全，內政部警政署早在105年4月下旬就著手研修制服改革作業，並在去年2月透過警民共同票選後，宣布「藏青色專業戰術型」為新式警察制服款式。

新制服以勤務、安全、舒適為考量設計的「專業戰術型」，顏色改為藏青色，夏季便帽以透氣網布製作，而長褲除了設計較多口袋，膝蓋處採雙層布料設計，達到耐磨、保護的效果；外套則在胸前與袖口增置拉鍊口袋，腋下處也貼心裝設散熱拉鍊。

巡官張靜尹說，尤其新制服胸前的貼心設計，讓女警可以免除走光疑慮，讓她們倍感窩心。