親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

選邊站？郭台銘參選總統 北市議會挺韓國瑜連署生變

當沉默的多數成被操弄的多數 「脫歐」影視中的啟示

金門波麗士大人 莒光樓前展新裝

2019-04-17 15:32中央社 金門縣17日電

趁著警察換新裝前夕，金門縣警察局金城分局員警今天在分局長郝心誠帶領下，來到金門地標莒光樓拍照，象徵新舊制服傳承，告別陪伴30年的舊式制服，迎接新制服帶來的新氣象。

擔任「麻豆」的警務佐許國杉、巡官徐與廷和張靜尹，以及警員劉俊富、吳東燊和陳彥鈞，今天分別穿著新舊制服，象徵傳承。

許國杉等人說，警察制服讓大家在執法時堅定信念、面對危險在所不辭；他們說，「奮不顧身並不是因為我們比別人勇敢，而是它帶給我們的使命與無懼」。員警感謝這套制服陪伴他們走過無數街頭，矢志穿著新制服，繼續勇往直前。

郝心誠表示，金門警察機關，明天上午8時與台灣和連江縣同步換新裝。他說，新制服最大的突破在考量外勤員警執勤的機能性、便利性和多功能性，與過去偏向靜態的傳統舊制服有差別；期許換裝後能增加識別度，為警察勤務帶來新氣象。

郝心誠說，這套新制服對高矮胖瘦的警察而言，機能性都OK，但如果員警願適度雕塑自己身材，相信新裝會更專業、更帥氣。

金門地標之一莒光樓，向來是來金旅客的必遊之地，警察在這裡取景拍攝時，不少遊客駐足觀賞，並爭相側拍。還有人建議，照片可以作為2020的月曆素材。

台澎金馬警察制服30年未換裝，為強化警察服裝功能，提升執勤效能與安全，內政部警政署早在105年4月下旬就著手研修制服改革作業，並在去年2月透過警民共同票選後，宣布「藏青色專業戰術型」為新式警察制服款式。

新制服以勤務、安全、舒適為考量設計的「專業戰術型」，顏色改為藏青色，夏季便帽以透氣網布製作，而長褲除了設計較多口袋，膝蓋處採雙層布料設計，達到耐磨、保護的效果；外套則在胸前與袖口增置拉鍊口袋，腋下處也貼心裝設散熱拉鍊。

巡官張靜尹說，尤其新制服胸前的貼心設計，讓女警可以免除走光疑慮，讓她們倍感窩心。

制服警察金門
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

2019黑鮪魚季第一鮪確認 4月20日熱鬧拍賣

2019-04-17 16:02

不是取代春吶 屏東「三大日」已成新的春天音樂節

2019-04-17 14:33

左營地下道今填平 5月底前開放通車

2019-04-17 15:30

行政院續挺高雄橋頭科學園區 今年7月前將完成都計變更

2019-04-17 15:15

太陽能板下種杏鮑菇 他賣菇也賣電

2019-04-17 14:28

以前被照顧現在換我服務 思覺失調患者成超級照服員

2019-04-17 12:50

「屏東第一鮪」20日拍賣 高貴身價相當進口轎車

2019-04-17 12:32

蔡英文慰勞澎湖空軍 趕赴台南市區漁會動土

2019-04-17 11:12

太陽能面板下的農業奇蹟 他創全國最大單一杏鮑菇場

2019-04-17 07:55

韓施政民調 綠：3成不滿意 藍：比陳菊優

2019-04-16 23:14

屏縣邀大專青年入府 暑期釋224工讀職缺

2019-04-16 22:56

勘查爛路段 楊鎮浯要求整合施工

2019-04-16 22:56

高齡駕駛違規3個月內得換照 逾期將註銷

2019-04-16 22:53

高市高齡者車禍案件 未依規定讓車占近半

2019-04-16 22:51

金門道路密度高卻路況差老被網友K 楊鎮浯要求改善

2019-04-16 19:34

愛河現七彩油花被譏挖到石油 高市環保局：截流汙水沖刷

2019-04-16 18:48

影／美空姐、帥機師就在面前 偏鄉囝仔眼睛全亮了

2019-04-16 18:46

全國警察換新制服 高雄警吉祥物熊古力也換裝

2019-04-16 15:32

父子都在兩岸當過兵 時代洪流讓這家人有奇異經歷

2019-04-16 14:51

韓國瑜推薦閱讀《福爾摩沙大旅行》 作者劉克襄來導讀

2019-04-16 14:46

屏縣府提供224個暑假工讀職缺 徵青年創意入縣政

2019-04-16 14:23

偷吃1節甘蔗罰1個月薪水 台糖橋頭糖廠展文獻

2019-04-16 14:07

貨又出去了！ 高雄鳳梨今年出口新加坡刷新去年數量

2019-04-16 13:53

澎湖灣變垃圾場 花火節前見「拖鞋、浮球、寶特瓶」

2019-04-16 13:16

紙風車《台灣幻想曲》前進高雄茂林、湖內及橋頭

2019-04-16 11:36

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

嘉義市年底導入智慧科技執法 中山路先行試辦

2019-04-16 20:40

影／白沙屯媽祖進香背後 當年一門課讓她決定這段艱難旅程

2019-04-17 08:10

二水碧雲禪寺基地遭拍賣 比丘尼今1612萬元買回

2019-04-16 18:08

4公斤黃金打造華麗金冠 武德宮財神爺生日花百萬換新帽

2019-04-16 17:07

「最毒海岸線」挖掘工程停滯？ 竹縣環保局：集塵灰比預期還多

2019-04-16 20:39

「新虎皮」制服將上線 資深警憶當年穿卡其色被當學生

2019-04-16 16:46

愛河現七彩油花被譏挖到石油 高市環保局：截流汙水沖刷

2019-04-16 18:48

去年淹慘 台南麻豆兩座滯洪池容納10萬噸水加入防洪

2019-04-17 09:32

影／大甲媽回鑾安座 馬英九：看到人民信仰真誠和美

2019-04-17 01:53

竹市路平計畫明啟動 18道路夜間施工單向通行

2019-04-16 18:06

嘉義火車站到噴水圓環的中山路 設感應裝置抓違停

2019-04-16 22:18

苗栗市垃圾車位置APP全都露 倒垃圾不用等

2019-04-17 12:53

第一果菜及魚市場改建環評過關 12月開工

2019-04-16 20:45

影／警察新裝與保全雷同？ 嘉市警：警徽階級章可識別

2019-04-16 20:09

金門道路密度高卻路況差老被網友K 楊鎮浯要求改善

2019-04-16 19:34

太陽能面板下的農業奇蹟 他創全國最大單一杏鮑菇場

2019-04-17 07:55

戴柯P面具行竊娃娃機 柯文哲狂笑回：太有趣了

2019-04-17 10:53

警察在北港朝天宮秀新裝 俊男美女架式不輸專業名模

2019-04-16 17:33

補足南桃醫療缺口 建醫院增病床

2019-04-16 23:30

公車右轉 北市要求「指差確認」再行駛

2019-04-16 23:05

網搜嘉義市政府赫見副市長徐文志 市府澄清假消息

2019-04-16 19:56

南投打造中寮環鄉公路 盼讓觀光、交通不走回頭路

2019-04-16 18:48

巴黎聖母院與彰邑關帝廟火劫 原來有許多雷同

2019-04-17 12:45

影／美空姐、帥機師就在面前 偏鄉囝仔眼睛全亮了

2019-04-16 18:46

影／編織藺草逾80年 近九旬阿嬤技藝讓人驚豔

2019-04-17 07:57

影／綠要盧秀燕表態台中是否紅化？ 議會藍綠鬧不休

2019-04-17 11:40

來往竹東五峰竹122線37K 經搶通後恢復雙向通車

2019-04-16 18:08

「台中+中央」托育補助 2-6歲福利依舊

2019-04-16 23:25

不是取代春吶 屏東「三大日」已成新的春天音樂節

2019-04-17 14:33

廠商卻步 社子島查估兩度流標

2019-04-17 00:17

拜會時代力量黨團求支持 林穎孟：希望柯Ｐ做好做滿

2019-04-17 11:57

「象徵漢人400年遷台史」 文化人護台南南山公墓

2019-04-16 22:05

蔡英文慰勞澎湖空軍 趕赴台南市區漁會動土

2019-04-17 11:12

彰化二水碧雲禪寺拍賣 住持1612萬買回

2019-04-16 23:44

廠商擔憂社子島走不下去 查估作業連續流標

2019-04-16 17:04

桃市交大合作 打造智慧生醫園區

2019-04-16 23:25

音樂老師、室內設計師玩創意 媽祖生日要讓信徒好驚喜

2019-04-17 12:18

台南特色公園 遊具燙、滑梯太斜…玩得不安心

2019-04-16 23:06

大甲媽祖雨中回鑾 餅店發墊轎金民眾搶排隊

2019-04-16 17:58

量太多 最毒海岸線清除卡住

2019-04-16 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top