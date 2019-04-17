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行政院續挺高雄橋頭科學園區 今年7月前將完成都計變更

2019-04-17 15:15聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

行政院今天審查通過高雄新市鎮開發科學園區的可行性評估報告，主持審查會的行政院政務委員張景森並指示科技部儘速將橋頭科學園區籌設計畫提報行政院核定，請內政部於7月前完成都市計畫變更程序。

高雄市長韓國瑜上任之後，高雄市政府即籲請中央早日通過橋頭科學園區相關審查。今天行政院審查高雄新市鎮開發科學園區可行性評估報告，市政府由祕書長楊明州率領經發、環保、地政、交通等局處與會，就用水調度、聯外交通、空汙抵換等議題與中央官員討論，張景森政務即宣布通過評估報告，並請科技部儘速提報橋頭科學園區籌設計畫予行政院核定，中央與地方政府全力加速推動本案。

經發局副局長高鎮遠說，高雄正處於產業升級轉型階段，除石化、金屬、造船等傳統產業外，半導體產業已逐漸形成高值化的產業聚落，橋頭科學園區規劃引進半導體、智慧機械與AI、機器人等創新科技產業，符合市府推動產業升級目標，更可新增186公頃產業用地，預估可創造1000億元產值及1萬1000個就業機會，高市府將組成專案推動小組，全力協助科技部開發橋頭科學園區。

經發局表示，行政院去年起啟動橋頭科學園區的規劃，由內政部營建署辦理都市計畫變更，科技部辦理可行性評估及籌設計畫，市政府協助區段徵收、聯外道路開闢及招商引資等作業。

經發局表示，市長韓國瑜上任後廠商投資高雄意願強勁，如全國工業總會宣布未來3年將投資高雄近1600億元，近3個月也已接到23家廠商、超過80公頃用地需求，市府將與科技部等中央部會密切合作，加速園區開發以便招商引資。

民政黨主政高雄期間規畫的橋頭科學園區，行政院今通過可行性評估報告，預計今年7月前...
民政黨主政高雄期間規畫的橋頭科學園區，行政院今通過可行性評估報告，預計今年7月前完成都市計畫變更。圖／高雄市經濟發展局提供
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行政院韓國瑜
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