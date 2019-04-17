黑鮪魚季 屏東第一鮪驗證過關20日拍賣

2019-04-17 15:32 中央社 屏東17日電



屏東黑鮪魚文化觀光季來了，東港區漁會今天對「屏東第一鮪」進行驗證作業，確認是活魚起勾、重量超過200公斤，符合「屏東第一鮪」標準，將於20日在東港魚市場拍賣。

「屏東第一鮪」由琉球籍漁船「滿大豐2號」捕獲，38歲船長洪百鋐從事漁業僅7年多資歷，創下從漁最短時間抓到第一鮪的紀錄。

「真是一個意外的驚喜，竟然是屏東第一個捕獲黑鮪魚」，洪百鋐回想捕獲第一鮪那刻，開心之情全寫在臉上。

洪百鋐說，他3月24日從東港碼頭出發前往綠島東南方海域捕黃鰭鮪及旗魚，4月15日清晨6時餘，準備起勾完成最後一次捕魚作業就返航，沒想到看到浮球在海面上出現猛烈上下跳動，是捕獲黑鮪魚特有情況，當下既緊張又興奮，隨後小心翼翼將這尾黑鮪魚拉上船。

他表示，在確認捕獲的綠島東南方海域後，馬上通報東港漁業電台，並快馬加鞭返航東港。這次出海經近一個月作業，共捕獲39尾黃鰭鮪、9尾旗魚，還有這個大獎「屏東第一鮪」，成果滿載而歸，他很高興。

東港區漁會總幹事林漢丑表示，「屏東第一鮪」必須是台灣南部海域捕獲的活魚、重量達180公斤以上且第一個返港者；洪百鋐捕獲的這條黑鮪魚不但符合標準，肉質也肥美，20日上午將進行拍賣，由屏東縣長潘孟安主持，已有多家廠商表達標購意願，應可以拍得不錯價格。

屏東縣自民國90年起舉辦黑鮪魚文化觀光季，91年開辦「第一鮪」拍賣迄今，「第一鮪」已成為黑鮪魚季重頭戲，不僅是漁業界年度盛事，更是全國矚目焦點。