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不是取代春吶 屏東「三大日」已成新的春天音樂節

2019-04-17 14:33聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

剛落幕的屏東三大日音樂節，3天至少吸引3萬觀察。圖／屏東縣政府提供
剛落幕的屏東三大日音樂節，3天至少吸引3萬觀察。圖／屏東縣政府提供
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剛落幕的屏東三大日音樂節，連續3天吸引3萬人潮，有人解讀是否為取代墾丁「春吶」？屏東縣政府傳播暨國際事務處長黃建嘉今天表示，三大日音樂節是屏東縣的自有品牌，沒有取代任何活動之意，未來每年都會鎖定復古、搖滾、文青三大主題，以涵蓋各類觀眾，發揮最大效益。

黃建嘉表示，屏東縣過去的音樂活動多半集中在屏南，因此自去年起才會選在屏北的屏東市舉行，今年預算約800多萬元，但3萬人齊聚屏東，至少帶來4500萬元以上的產值，而且連續兩年辦下來，已成功豎立屏東的品牌，未來將成為每年春天代表屏東的音樂活動。

墾丁春吶今年出走高雄，不過連續兩年在屏東市舉行的三大日音樂節，似乎已成為歌迷新的期待，尤其今年的「三大日」卡司超強，包括萬芳、楊乃文、魏如萱、A-Lin等歌手接力南下，為屏東人帶來三大不一樣的音樂活動，還有不少粉絲是遠從台南、高雄到屏東追星，免費就能聽到實力派歌手開唱，歌迷都說超值得。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長黃建嘉表示，未來每年春天都會舉辦音樂盛典，主題都會包括復古、搖滾及文青，至於是否仍在原地點、原時間舉行，縣府會再評估，但是可以確定的是，一定會在春天舉行。

屏東縣政府文青墾丁
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