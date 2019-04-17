以前被照顧現在換我服務 思覺失調患者成超級照服員

2019-04-17 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



「以前被照顧，現在換我服務！」30多歲的阿信（化名）是思覺失調症患者，3年前經過培訓，成為一名照顧長輩及慢性病患的照顧服務員，目前負責居家服務的他擁有好口碑，每天至少要跑2到3個長輩家服務。從被照顧者成為付出心力的照顧者，罹病經驗讓阿信更有同理心，也更有自信迎接人生下一步。

高雄市勞工局博愛職訓中心與高雄市立凱旋醫院針對身心障礙者推出「照服員訓練班」，2年來有28名學員結訓，17人穩定就業。劉姓輔導員表示，阿信在服兵役時發病，病情穩定後固定在社區復健中心參加工作坊，希望能回歸職場，因個性細心，也會主動關心別人，非常適合從事照服員工作。

阿信2年多前從照服員專班結訓後，先後投入養護機構及居家照顧服務，由於居家服務員須獨立作業，得依被照顧者情況臨機應變並解決問題，有時還會因長輩情緒不佳被兇，阿信坦言，自己是身心障礙者，一開始的確難以適應，在輔導員持續關心，並與案家溝通調整其工作內容後，目前阿信對於工作得心應手，有的個案更對他紮實的服務讚不絕口。

一名阿信服務的老先生說，最喜歡阿信來幫他洗澡，從水溫調控、搓洗身體的力道及協助穿衣的方法，「連我太太技術都沒這麼好！」