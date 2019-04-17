「屏東第一鮪」20日拍賣 高貴身價相當進口轎車

2019-04-17 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東琉球籍漁船「滿大豐2號」15日通報捕獲第一鮪，船長洪百鋐正火速返港，東港區漁會今天上午驗證「屏東第一鮪」，確認是活魚起勾、重量超過200公斤的公鮪，符合標準，訂20日上午10時半在東港魚市場拍賣，也為屏東黑鮪魚文化觀光季揭開序幕。

屏東縣自2001年起舉辦黑鮪魚文化觀光季，2002年起開辦「第一鮪」拍賣，已成為黑鮪魚季的重頭戲；東港區漁會總幹事林漢丑說，「屏東第一鮪」必須是台灣南部海域捕獲的活魚、重量達180公斤以上且第一個返港，今早驗證的黑鮪魚不但符合標準，且肉質肥美，20日上午將由縣長潘孟安主持拍賣，已有多家廠商表達標購意願，預料可拍出好價格。

「滿大豐2號」船長洪百鋐38歲，從事漁業7年多，今早確認為屏東第一鮪，也創下最短時間抓到第一鮪的紀錄；他說，3月24日從東港碼頭出發前往綠島東南方海域捕黃鰭鮪及旗魚，15日上午6、7時許準備起勾完成最後一次捕魚作業就返航，突然看到浮球猛烈地上下跳動，知道這是黑鮪魚中餌的特有現象。

「幸運之神降臨！」他說，拉起黑鮪魚上船時心情緊張又興奮，心想很可能是屏東第一鮪，確認是公鮪、地點在北緯20度7分、東經122度58分的綠島東南方海域後，隨即通報東港漁業電台，快馬加鞭駛返東港，近1個月的海上作業期間，捕獲39尾黃鰭鮪、9尾旗魚及意想不到的的黑鮪魚大獎，這趟可用滿載而歸形容。