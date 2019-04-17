蔡英文慰勞澎湖空軍 趕赴台南市區漁會動土

2019-04-17 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市區漁會籌建多功能漁民活動中心今天上午在安平區舉行動土典禮，由總統蔡英文、立法院長蘇嘉全、台南市長黃偉哲及區漁會幹事共同持金鏟動土，蔡總統期能如期完工；邇來大陸軍事動作不斷，她一早特地飛往澎湖慰勞空軍官兵，為他們加油打氣，感謝他們隨時警戒，妥適處理各項情勢。

面對媒體詢問鴻海董事長郭台銘可能投入總統選舉，蔡英文表示「尊重」。然而，總統抵達台南，今天有無與前行政院長賴清德碰面的機會，蔡英文說，今天台北仍有行程，「要見面總是有機會的」

面對驅離武統學者出境，蔡英文表示，宣揚武統或一國兩制，對境外人士這種鼓動戰爭，恐嚇人民，在其他國家也是不會受歡迎的人士，出入境慎重處理。

今天的動土典禮，在台南市區漁會理事長方裕豐、常務監事王瑞琳、總幹事吳春銀邀請下，總統蔡英文、台南市長黃偉哲、立法院長蘇嘉全、農委會副主委陳添壽、漁業署長黃鴻等人帶領貴賓及全體漁會理監事共同焚香祈福，執金鏟舉行動土儀式祈求工程順利。

區漁會總幹事吳春銀說，南市區漁會多功能漁民活動中心，建設經費為7500萬元，獲漁業署專案補助4960萬元，區漁會自籌2540萬元，今天動工後，預定2021年底完工。