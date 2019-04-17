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猜拳選會長？ 澎科大：代理會長由議會、學生會投票選出

2019-04-17 10:10聯合報 記者劉星君╱即時報導

國立澎湖大學生會會長指控校方私自修改法規外，欺瞞教育部，更是巧立名目不承認民選學生會代表，以猜拳選會長，並更換校務會議代表。澎科大學生會會長廖冠淳說，校方巧立名目不承認直選代表長達兩個月，且侵占學生會帳戶存簿以及官印，直到任期結束，若學校並未道歉並交付印章，將提起業務侵占之訴。

對此澎湖科技大學主任秘書張弘志說，廖同學是前任會長，廖同學的任期是2018年2月1日到2019年1月31日，廖同學未在卸任前完成改選程序。今年1月4日，學生議會、學生會聯合開會，會議中以12票比2票方式，選出現任代理會長電信系黃同學。

對於「猜拳選會長」一說，張弘志說，今年1月4日學生議會、學生會聯合開會時，學生議會推舉參選代理會長候選人是以猜拳決定，最後推派候選人黃同學，再與前任會長廖同學，兩人由現場會議成員投票選出代理會長，以12票比2票，由黃同學勝出，擔任代理會長。

澎湖科大說，現在學生會長由代理會長黃同學擔任，希望能在這學期盡快完成改選。至於侵占學生會的帳戶存簿、官印等，長期以來，學生會的存簿、帳戶，學生怕弄丟、遺失，由學務處承辦人員代為保管，絕無侵占。

澎湖科技大學。圖／翻攝google map
澎湖科技大學。圖／翻攝google map
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