太陽能面板下的農業奇蹟 他創全國最大單一杏鮑菇場

2019-04-17 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



原是豬農的屏東縣竹田鄉農友王朝欽，6年前轉型綠能，在太陽能面板下建溫室種靈芝及木耳，3年前擴大規模在新埤購地1.65公頃，引進現代化設施種杏鮑菇，以自動化生產管理，一貫化產出，從太空包到環境控制和有機栽植，創造幾乎是全國單場最大的杏鮑菇場，一邊賣菇一邊賣電，開創太陽能面板下的農業經濟奇蹟。

58歲的王乾欽原在竹田養豬，6年前轉型綠能，把豬場交給弟弟經營，他發現太陽能面板下的農業商機有無限可能，3年前在新埤購地1.65公頃種杏鮑菇；他說，以前菇包從中部採購，但品質差異很大，乾脆自己進料做菇包，請來專業人員從事植菌工作，每個菇包都經過消毒，確保杏鮑菇健康長大。

他說，為保證杏鮑菇安全，場區通過HACCP及ISO22000認證，最近即將通過有機驗證； 菇包從培養室菌絲佈滿後，推入栽培房，全程溫控及濕控，在溫室長大的杏鮑菇，17天即可採收，滿庫雪白的杏鮑菇有心靈療癒效果，共有20幾個庫房，每天都有專業人員巡房，一個菇包可長出近400克的杏鮑菇，比一般不到300克產量更大；全場將近70萬菇包分庫採收，每天產量將近6000公斤，最大量可以到12噸，主要銷售到超市及餐廳。

從畜牧業轉型到綠能及菇類栽種，王朝欽投資不少現代化科技設備；他說，屏東目照時間充足，有豐富的綠能發展環境；因杏鮑菇已成為國民美食，是近年興起的養生食材，不但家庭主婦常購買菇品，火鍋店、燒烤店也必備，選為農業設施栽種主力農作物，兩者並顧發展。