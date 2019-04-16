汛期小幫手 智慧系統監控旗山橋水位

2019-04-16 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



豪雨來襲時，許多山區橋梁會因水位過高封橋因應，公路總局在高市旗山橋設置「智慧橋梁水位監控系統」，駕駛人可透過布告欄得知橋梁是否適合通行，日後橋梁警戒更有效率。

八八風災摧毀山區多座橋梁，甲仙大橋、杉林大橋、旗尾橋、得樂日嘎大橋與六龜大橋等地橋梁都是災後重建橋梁，每逢颱風或豪雨來襲，公路局人員須穿梭山區巡視各地橋梁，若有封橋需求，必須即時連繫警方進行預防性封橋。

通常河流水位距離橋底1.5公尺進入警戒，1公尺達封橋標準。為讓封橋更有效率，公路總局第三區養護工程處在台28線旗山橋建置「智慧橋梁水位監控及發布系統」，結合24小時值班的交控中心同步監測橋梁情況。

公路總局三工處指出，水位逹警戒位置時，交控中心警報蜂鳴器會響起，人員確認後，再以CCTV攝影機實際觀測橋梁水位，若確實達到警戒值，透過旗山橋頭的布告欄（CMS資訊可變標誌）對外發布訊息。