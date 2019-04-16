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金門水廠也搞行動支付 民眾繳水費更便利

2019-04-16 20:02聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

行動支付越來越普及便利，金門縣自來水廠今天表示，已與臺北市政府合作，並於4月12日起，即可透過「智慧支付平台(pay.taipei)」、「街口支付」等App行動支付繳納水費，提供民眾更多元、更便利的繳費服務；為了鼓勵民眾多利用，還有許多超級好康，歡迎民眾多加利用。

水廠表示，目前金門縣的水費繳費方式很多元，有銀行存款轉帳代繳、銀行代收、超商代收、臨櫃繳款、全國繳費網線上支付、ATM轉帳、網路銀行轉帳。

水廠仍鼓勵用戶多以便利省時之銀行轉帳代繳方式辦理繳費，約佔總用戶數7成。為提供自繳民眾更多元之繳費服務，水廠結合臺北市政府智慧支付平台，增加行動支付繳費服務，民眾可透過紙本或電子帳單QR code，下載pay.taipei APP點選「金門縣水費」掃QRcode繳費或街口支付APP點選「繳費/水費/金門自來水廠」輸入水號7碼進行查詢及繳費。

水廠員工表示，使用「街口支付」App，聰明選擇儲值、銀行帳戶或信用卡完成繳費程序，108年5月31日前更享有每周前2筆享8%現金回饋(單筆最高返20元)，儲值或銀行帳戶扣款，再享筆筆2%街口幣回饋，讓民眾多用網路少走馬路，達到便利生活智慧繳費之目標。行動支付目前以街口支付為開端，未來將持續接洽其他支付業者，增加民眾繳費上之便利性。

另為達減量用紙之目標，水廠仍鼓勵民眾申辦電子帳單，活動期間完成電子帳單申請者，即可至本廠服務台領取面額100元禮券1張，數量有限，請及早申請。活動辦法詳如金門縣自來水廠臉書粉絲專頁或水廠網站公告（https://water.kinmen.gov.tw/）。

繳費方式更多元！金門縣自來水廠今天表示，已與臺北市政府合作，並於4月12日起，即...
繳費方式更多元！金門縣自來水廠今天表示，已與臺北市政府合作，並於4月12日起，即可透過「智慧支付平台(pay.taipei)」、「街口支付」等App行動支付繳納水費。記者蔡家蓁／攝影
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