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金門道路密度高卻路況差老被網友K 楊鎮浯要求改善

2019-04-16 19:34聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門縣早期因戰地戰備之需，交通網絡密集、四通八達，密度為全國各縣市之冠，但許多道路經常是挖挖補補，讓民眾頻上網抨擊，金門縣長楊鎮浯今天冒雨帶隊會勘，楊鎮浯說，將要求工務處去協調各工程單位，做好介面的整合，以免鄉親覺得道路老是經常挖補。

金門今天下午天候不佳，楊鎮浯冒雨偕同縣府工務處長許鴻志、金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊與等人到民眾反應路況很差的金山路、環島南路1段、后湖中心教練場等地會勘，看到沿途路況很差，民意代表都忍不住搖搖頭。

楊鎮浯在會勘後表示，路面改善不是只有這幾個案子，而是一個持續性的工作，因為提供給用路人一個好的道路品質，是縣府的責任，將優先把地區一些使用量大、路況較不好的路段，進行整修；並要求工務處協調所有在金門的工程單位，在管線共構，還有工程期程上面要做好介面的整合；盼將鄉鎮公所與鄉親的意見彙整後，持續性的來做。

縣府工務處提及，金門道路有許多特有的特殊景象，例如路幅偏窄、路口較多、路口（圓環）有反空降堡或混凝土搭配瀝青混凝土的道路結構，形成金門道路維護工作上別與不同的挑戰，因此為了把錢花在刀口上，縣府以長期路網規劃之道路拓寬與常態道路維護的道路平整兩方針，排定並推動今年度的道路整建計畫。

計畫優先整建金山路、環島南路一段、經武路及環島南路三段，楊鎮浯強調，這些路段並非專案，而是會持續盤整各道路整建需求，有計畫的進行路平案件，以符民眾對道路品質的要求。

楊鎮浯也指示，在常態道路維護的道路平整部分，因道路有使用年限，日常巡查養護，交由縣養護工程所及各鄉鎮公所執行，但養護有其極限，必需有計畫的排定進行整體鋪面刨鋪以提升道路平整度。

金門縣長楊鎮浯今天冒雨偕同金城鎮長李誠智（右三）、金寧鄉長楊忠俊（右一）等人到民...
金門縣長楊鎮浯今天冒雨偕同金城鎮長李誠智（右三）、金寧鄉長楊忠俊（右一）等人到民眾反映路況不佳的地點進行會勘，還仔細觀察道路鋪面。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣長楊鎮浯（左四）偕縣府團隊到民眾反映路況不佳的地點進行會勘。記者蔡家蓁／攝...
金門縣長楊鎮浯（左四）偕縣府團隊到民眾反映路況不佳的地點進行會勘。記者蔡家蓁／攝影
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金門楊鎮浯環島
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