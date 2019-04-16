愛河現七彩油花被譏挖到石油 高市環保局：截流汙水沖刷

2019-04-16 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



網友Po照愛河河面有七彩油花，調侃是挖到石油了嗎？圖／翻攝爆廢公社 分享 facebook 民眾在愛河拍到七彩「油花」，網友揶揄「愛河是挖到石油了嗎？高雄發大財！」高雄市環保局表示，愛河流域水面出現油花、落葉、布袋蓮及垃圾，經派員進行巡查及上、下游空拍，主要範圍為從願景橋至中都橋分段聚集於兩側涵洞中，今天就打撈了2噸垃圾，並在七賢橋架設吸油棉索及吸油棉片，吸取油花以防擴散。

有網友將「愛河油花照」PO上社群網站《爆廢公社》，稠稠一層油浮在愛河水面上，在陽光下還有七彩色澤。網友紛紛留言，是愛河挖到石油了嗎？愛河變成「金銀河」了......。

高雄市環保局環境稽查科長馬振耀表示，水利局於愛河沿線已設置多處截流站，且多已完成截流，平日會將截流的汙水送往汙水處理廠處理後，排放至外海。南部地區因久旱初雨，今天降雨後，截流站閘門開啟，平時累積於水溝的汙染物遭雨水沖刷流入愛河，導致願景橋至中都橋間兩側箱涵處出現油花及髒汙，上游布袋蓮也隨雨水流至愛河中、下游。