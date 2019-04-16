影／美空姐、帥機師就在面前 偏鄉囝仔眼睛全亮了

2019-04-16 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



立榮航空與張榮發基金會關懷偏鄉教育共同開設的航空職涯講座，今天來到國境之南的屏東縣車城國中，透過不同領域的航空界達人，與恆春半島6所國中分享築夢歷程與職場心情故事，帥氣英挺的機師和美麗端莊的空姐出場時，近千學生眼睛全都亮了起來；立榮董事長林志忠和基金會執行長鍾德美鼓勵每位偏鄉囝仔，「勇敢追夢、展志高飛」。

「機師與空服員一直是大家心目中的夢想行業，但一架數百噸飛機，能夠順利地衝上雲霄，背後卻需要不同崗位的從業人員合作，才能帶給旅客安全與舒適的服務！」林志忠說，透過扮演不同角色的航空達人分享，了解你不知道道航空產業面貎，「希望同學保持開放的心胸，持續充實自己，提升跨領域學習能力，找出適合自己的道路」。

鍾德美說，航空職涯講座年來開辦場，有32所國、高中，超過四千兩百師生受惠，足跡遍佈澎湖、馬祖、金門、花蓮及台東，共同為縮短城鄉教育差距努力，透過講座激勵偏鄉學子勇敢追夢； 她報勵學生，「人生本來就充滿不同挑戰，想要一個精彩繽紛人生，必須努力再努力，遇到挫折要勇敢面對、衝破逆境；別人的眼光不重要，重要的是要相信自己」。

擔任ATR機長的徐維隆，定居屏東逾25年，他用深入淺出的方式介紹如何成為專業飛行員，包括報考機師規定、需具備條件與特質等；屏東潮州鎮出生的空服員賴美華，分享她如何逐步將飛行夢想付諸實現的心路歷程，鼓勵學生「有了夢想，擬訂計畫，放手去追築」；號稱「飛機醫生」的機務維修工程師、與旅客第一線接觸的機場運務人員，巧妙搭配影片介紹，讓講座毫無冷場。