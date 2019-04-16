提升青年勞動力 高市推出一對一職涯諮詢及12場次營隊
根據統計，107年高雄市15至24歲青年失業率8.8%，25至29歲失業率6.1%，遠高於全國平均3.63%。為提升青年人口勞動力，高雄市勞工局4月中旬起，為20至29歲青年推出「青年就業大贏家」計畫，由專人一對一職涯諮詢，讓年輕人縮短謀職期，順利找到適合工作。
勞工局訓練就業中心主任楊茹憶說，15到24歲族群（扣除就學、就醫、服役、家管者）失業率是各年齡層最高，105年一度高達13.7%，去年降回8.8%，成六都第二低；25至29歲族群則在6.8%到6.1%之間。觀察各中大型就業徵才活動，參加者也以20至30歲為主、占比4成，顯見青年已成目前求職主力。
楊茹憶表示，現代年輕人已跳脫過去追求朝九晚五的穩定行政職或白領迷思，但也不想屈就於22K勞力基層，尤其是學歷愈高者，對工作的期待與實際情況有很大差距，他們寧願拉長求職期，花更多時間追尋自己有興趣的職涯領域，有的甚至要待業1、2年才會穩定就業。
楊茹憶說，訓就中心除提供青年一對一職涯諮詢，5月起將推出12場「青年就業大贏家」計畫，透過營隊方式，讓青年人在活動中探索職涯、發掘自我興趣，也提升求職技巧，相關資訊可洽07-7330823轉313。此外，針對失學或接受保護管束等15至24歲弱勢青年，另有13天勇往「值錢」挑戰營，強化就業力與求職自信度，相關資訊07-3721973。
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