提升青年勞動力 高市推出一對一職涯諮詢及12場次營隊

2019-04-16 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



根據統計，107年高雄市15至24歲青年失業率8.8%，25至29歲失業率6.1%，遠高於全國平均3.63%。為提升青年人口勞動力，高雄市勞工局4月中旬起，為20至29歲青年推出「青年就業大贏家」計畫，由專人一對一職涯諮詢，讓年輕人縮短謀職期，順利找到適合工作。

勞工局訓練就業中心主任楊茹憶說，15到24歲族群（扣除就學、就醫、服役、家管者）失業率是各年齡層最高，105年一度高達13.7%，去年降回8.8%，成六都第二低；25至29歲族群則在6.8%到6.1%之間。觀察各中大型就業徵才活動，參加者也以20至30歲為主、占比4成，顯見青年已成目前求職主力。

楊茹憶表示，現代年輕人已跳脫過去追求朝九晚五的穩定行政職或白領迷思，但也不想屈就於22K勞力基層，尤其是學歷愈高者，對工作的期待與實際情況有很大差距，他們寧願拉長求職期，花更多時間追尋自己有興趣的職涯領域，有的甚至要待業1、2年才會穩定就業。