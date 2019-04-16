親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

許志安哭喊對不起鄭秀文 認偷吃港姐「我很噁心」

韓國瑜呼籲軍公教：邪門歪道的命令 不要配合

楊鎮浯重視金門縣路平 金山路率先整建

2019-04-16 18:11中央社 金門縣16日電

金門縣長楊鎮浯今勘察道路時指示，持續盤整縣內各道路整建需求，有計畫辦理路平案件，今年度計劃優先整建金山路等使用量大、路況不佳的路段，滿足民眾行的安全需求。

金門縣早期因戰地戰備需求，交通網絡密集、四通八達，密度為全國各縣市之冠，也因此形成許多金門特殊的景象，例如路幅偏窄、路口較多、圓環有反空降堡或混凝土搭配瀝青混凝土的道路結構。

縣府工務處表示，工作團隊以長期路網規劃的道路拓寬與常態道路維護的道路平整兩方針，排定並推動108年度的道路整建計畫，今天由楊鎮浯帶領團隊親勘。

楊鎮浯下午由金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊和縣府工務處人員陪同，來到金山路、環島南路1、3段，聽取簡報，了解道路概況。

楊鎮浯表示，路面改善不只有這幾個案子，而是持續的工作；各鄉鎮不斷有這方面反應，縣府、工務處一直在關注這個問題，他保證，「提供鄉親好的道路品質是我們的責任」。

縣府依道路巡查養護的歷史養護資料基礎計算量化指標，再考量各年度預算許可及地區營造廠商施工能量，經楊鎮浯帶領團隊親勘後，指示今年度計畫優先整建金山路、環島南路一段、經武路及環島南路三段。

楊鎮浯說，他去年就任縣長後，與各鄉鎮長一直研商道路整建工作，今年度本來在道路部分預算並未完全排定這些預算，經過工務處調整預算，決定對地區使用量大、同時也是路況比較不佳的金山路等路段，優先整建。其中，金山路舖面改善工程預定109年2月完工。

楊鎮浯指示工務處，除了相關路段專案，還應持續盤整縣內各道路整建需求，有計畫辦理路平案件，符合民眾對道路品質的要求。

他同時要求工務處協調所有在金門的工程單位，在管線共構和期程部分要做好介面的整合，以免鄉親覺得「好像道路一直在挖補」。

楊鎮浯金山金門
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

父子都在兩岸當過兵 時代洪流讓這家人有奇異經歷

2019-04-16 14:51

影／美空姐、帥機師就在面前 偏鄉囝仔眼睛全亮了

2019-04-16 18:46

全國警察換新制服 高雄警吉祥物熊古力也換裝

2019-04-16 15:32

韓國瑜推薦閱讀《福爾摩沙大旅行》 作者劉克襄來導讀

2019-04-16 14:46

屏縣府提供224個暑假工讀職缺 徵青年創意入縣政

2019-04-16 14:23

偷吃1節甘蔗罰1個月薪水 台糖橋頭糖廠展文獻

2019-04-16 14:07

貨又出去了！ 高雄鳳梨今年出口新加坡刷新去年數量

2019-04-16 13:53

澎湖灣變垃圾場 花火節前見「拖鞋、浮球、寶特瓶」

2019-04-16 13:16

紙風車《台灣幻想曲》前進高雄茂林、湖內及橋頭

2019-04-16 11:36

第1季台灣海龜及鯨豚救傷 海龜約20%是受漁業活動造成

2019-04-16 10:25

追食小魚 台東太麻里「芭蕉旗魚」產季來了！

2019-04-16 10:18

綠批花公帑造勢 韓國瑜：抹黑

2019-04-15 23:45

高雄補助體感業 最高2000萬

2019-04-15 23:30

等20年 幸福小黃開進中寮里

2019-04-15 23:21

高雄加碼補助 歡迎年輕人創業投資體感產業

2019-04-15 22:26

影／飲料業者鼓勵創作前進校園找聲音 學生說很緊張

2019-04-15 20:36

影／經營33年高雄和春影院熄燈 影友：比悲傷更悲傷

2019-04-15 20:25

國際花火節將登場 澎縣宣布「小海豚」免費搭

2019-04-15 19:16

2天取締110件車輛超速 大旗山地區駕駛人要注意了

2019-04-15 19:08

高雄大樹玉荷包 不夠冷量產銳減8成

2019-04-15 18:00

不再孤單！屏東潮州地方創生業者 攜手打團體戰

2019-04-15 15:55

韓國瑜訪美 高雄市議會民進黨團批無心市政

2019-04-15 15:38

黑鮪魚起鉤！ 滿大豐2號返港搶「屏東第一鮪」

2019-04-15 15:12

五一勞動節 高雄推出勞工專屬「五一大饗宴」

2019-04-15 14:26

近30年沒公車上山 「幸福小黃」今起駛入旗山中寮山

2019-04-15 13:45

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

白沙屯媽祖回鑾用綠布蓋著 專家解釋為何不露聖容

2019-04-16 15:11

影／大甲媽祖回鑾下大雨 千里眼順風耳也穿雨衣

2019-04-16 08:52

貨又出去了！ 高雄鳳梨今年出口新加坡刷新去年數量

2019-04-16 13:53

苗栗神經外科急診轉出多 百大良醫陳敏雄加入為恭團隊

2019-04-16 07:47

父子都在兩岸當過兵 時代洪流讓這家人有奇異經歷

2019-04-16 14:51

影／經營33年高雄和春影院熄燈 影友：比悲傷更悲傷

2019-04-15 20:25

工作有托育設施、子女獎學金 竹縣友善廠商徵才

2019-04-16 11:56

基隆10大易肇事排名出爐 這個路段3個月內車禍案破百件

2019-04-16 15:27

「如果我不做，誰做」 他守護重症兒獲兒科新銳獎

2019-04-16 13:15

影／白沙屯媽返通霄 與大甲媽依然「王不見王」

2019-04-16 13:17

大同路拓寬 汐止人：不能再拖了

2019-04-16 00:38

影／今年暖冬提早採收 鮮甜肥美蚵肉這樣吃才帶勁

2019-04-16 07:56

露營小心 桃園113家露營地竟有九成八非法

2019-04-15 20:26

彰化也有極限村落 3條公車路線今天上路

2019-04-16 12:05

480元敬老卡竟「貶值」 柯P：是以前少收

2019-04-16 11:53

被遺忘的角落 花蓮新城鄉古井街住戶仰賴百年古井生活

2019-04-16 11:54

嘉義火車站沒電扶梯 藍綠議員齊發聲

2019-04-15 20:29

學者：台灣人為巴黎聖母院哭喊 却對自己文化消失無感

2019-04-16 13:42

白沙屯媽回鑾估湧10萬人 通霄今明農博會

2019-04-15 23:44

「新虎皮」制服將上線 資深警憶當年穿卡其色被當學生

2019-04-16 16:46

侯友宜提「瞻海計畫」 打造新北新產業鍵

2019-04-15 23:55

澎湖灣變垃圾場 花火節前見「拖鞋、浮球、寶特瓶」

2019-04-16 13:16

只要百元道地印度料理 藏身清大校園

2019-04-16 07:53

影／輪椅阿公想鑽媽祖鑾轎底 刑事小隊長幫他完成心願

2019-04-15 19:57

台中鐵道綠廊 豐原潭子段動土

2019-04-15 23:07

不滿福利受損 阿里山林業鐵路工會要求本俸提高至3萬

2019-04-15 20:11

林聰明沙鍋魚頭躍上國際Netflix 第三代發揚美食文化

2019-04-15 22:24

落石封路！來往竹東五峰 竹122線37K處雙向不通

2019-04-16 11:46

大甲媽遶境回鑾 裕珍韾發壓轎金一名阿嬤連續8年搶頭香

2019-04-16 15:12

駕駛注意！86快速道路重鋪 夜間往西這路段封路

2019-04-16 08:14

基隆市教育處長陳素芬將接海科館長 林右昌被動證實

2019-04-16 12:31

屏縣府提供224個暑假工讀職缺 徵青年創意入縣政

2019-04-16 14:23

追食小魚 台東太麻里「芭蕉旗魚」產季來了！

2019-04-16 10:18

桃園採購業務繁重 每人得辦理近億工程

2019-04-16 12:21

二水碧雲禪寺基地遭拍賣 比丘尼今1612萬元買回

2019-04-16 18:08

聯合醫院又有群聚感染 今年已3起 議員：SOP失效

2019-04-16 13:21

韓國瑜推薦閱讀《福爾摩沙大旅行》 作者劉克襄來導讀

2019-04-16 14:46

桃市府交大簽合作意向書 打造「教育研發暨醫療園區」

2019-04-16 10:54

員林藤山步道飄四月雪 雪白桐花佈滿山谷

2019-04-16 15:50

彰化市長：早期廟會也沒這樣放鞭炮

2019-04-15 23:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top