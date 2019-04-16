楊鎮浯重視金門縣路平 金山路率先整建

2019-04-16 18:11 中央社 金門縣16日電



金門縣長楊鎮浯今勘察道路時指示，持續盤整縣內各道路整建需求，有計畫辦理路平案件，今年度計劃優先整建金山路等使用量大、路況不佳的路段，滿足民眾行的安全需求。

金門縣早期因戰地戰備需求，交通網絡密集、四通八達，密度為全國各縣市之冠，也因此形成許多金門特殊的景象，例如路幅偏窄、路口較多、圓環有反空降堡或混凝土搭配瀝青混凝土的道路結構。

縣府工務處表示，工作團隊以長期路網規劃的道路拓寬與常態道路維護的道路平整兩方針，排定並推動108年度的道路整建計畫，今天由楊鎮浯帶領團隊親勘。

楊鎮浯下午由金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊和縣府工務處人員陪同，來到金山路、環島南路1、3段，聽取簡報，了解道路概況。

楊鎮浯表示，路面改善不只有這幾個案子，而是持續的工作；各鄉鎮不斷有這方面反應，縣府、工務處一直在關注這個問題，他保證，「提供鄉親好的道路品質是我們的責任」。

縣府依道路巡查養護的歷史養護資料基礎計算量化指標，再考量各年度預算許可及地區營造廠商施工能量，經楊鎮浯帶領團隊親勘後，指示今年度計畫優先整建金山路、環島南路一段、經武路及環島南路三段。

楊鎮浯說，他去年就任縣長後，與各鄉鎮長一直研商道路整建工作，今年度本來在道路部分預算並未完全排定這些預算，經過工務處調整預算，決定對地區使用量大、同時也是路況比較不佳的金山路等路段，優先整建。其中，金山路舖面改善工程預定109年2月完工。

楊鎮浯指示工務處，除了相關路段專案，還應持續盤整縣內各道路整建需求，有計畫辦理路平案件，符合民眾對道路品質的要求。

他同時要求工務處協調所有在金門的工程單位，在管線共構和期程部分要做好介面的整合，以免鄉親覺得「好像道路一直在挖補」。