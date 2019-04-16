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高齡駕駛人違規要換照 監理所提供一條龍服務

2019-04-16 18:04聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高齡駕駛人管理新制上路後，高齡駕駛人若有違規就必須換照，高市區監理所統計，至3月底，轄內有1557高齡駕駛人違規，以不依標誌、標線、號誌指示最多；為方便換照，監理所進駐醫院協助體檢、換照一條龍服務。

高齡駕駛人管理新制2017年7月起實施後，滿75歲的高齡汽機車駕駛，強制每3年重新換照；另若在實施日前已年滿75歲，但日後有違規記點或吊扣駕照的年長者，也會收到需換發駕照通知，須於3個月內辦理換照，否則將註銷駕照。

高雄市區監理所統計，至今年3月底，轄內高齡駕駛人共1557人被舉發違規，其中最多依序為「不依標誌、標線、號誌指示」589人、「闖紅燈」348人、「機車不在規定車道行駛」150人、「轉彎車不讓直行車先行」74人及「紅燈右轉」60人等。

高雄市區監理所表示，目前已辦理換照者有894人，繳回或被註銷駕照者有573人。呼籲民眾家中如有75歲以上長輩有交通違規，又收到高齡違規換照的雙掛號通知，若仍有駕車需求，必須在收到通知3個月內辦理換照，以免被註銷駕照。

但若決定不再駕車、不需使用駕照，可將駕照繳回監理所，監理所會致贈一張儲值200元的限量版電子票證，讓繳回駕照的高齡駕駛人可持卡搭乘公車或捷運。

高雄市區監理所並每月駐點高雄市立聯合醫院、小港醫院、國軍高雄總醫院高雄門診中心及祐生醫院服務，提供想換照的高齡駕駛人，體檢、換照一條龍服務；高齡駕駛人通過體檢及認知功能測驗後，即可當場領取駕照，不用體檢單位及監理單位兩頭奔波。

監理所提醒，辦理檢測換照需攜帶身分證、駕照及1吋照片4張，若未帶照片，現場也有拍攝列印照片服務；體檢費用依各醫院規定、認知功能測驗費用200元、換駕照1張50元。

為方便高齡駕駛人換照，高雄市區監理所進駐醫院協助體檢、換照一條龍服務。圖／高雄市...
為方便高齡駕駛人換照，高雄市區監理所進駐醫院協助體檢、換照一條龍服務。圖／高雄市區監理所提供
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為方便高齡駕駛人換照，高雄市區監理所進駐醫院協助體檢、換照一條龍服務。圖／高雄市...
為方便高齡駕駛人換照，高雄市區監理所進駐醫院協助體檢、換照一條龍服務。圖／高雄市區監理所提供
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駕照高齡駕駛高雄市
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