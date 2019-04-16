豬糞變綠能 高市輔導畜牧業者沼氣發電

2019-04-16 17:28 中央社 高雄16日電



養豬場排泄物過去被視為污染源，遭人嫌惡、又臭又髒，不過高市府輔導並補助畜牧業者建置沼氣發電設備，已有3間畜牧業者化豬糞為綠能，每年發電量約370萬度，可說一舉兩得。

張清貴在路竹區飼養約2000頭豬，市府農業局鼓勵下，他投資新台幣上百萬元建置沼氣發電設備，並且獲得政府補助。他很肯定這套發電系統能讓豬隻排泄物轉成綠能，更鼓勵業者們跟進，用行動響應環保減碳。

張清貴今天告訴中央社記者，所謂的排泄物發電，是將豬隻的排泄物透過系統於廢水處理過程中產生沼氣，經純化後引入發電機發電。他於106年建置系統，數年來的發電，供給畜牧場使用。

張清貴說，這套系統平均每天發電約200度，一年發電逾7萬度，讓他每月省下約新台幣2萬元的電費。

農業局科長許銘彰指出，高雄市已有3間畜牧場建置了沼氣發電系統：有的自用，也有的售予台電，它們每年共發電約370萬度，相當於1017戶家庭年用電量。

市府鼓勵畜牧業者申請建置牧場沼氣發電設備，市府有建置補助，還有依照畜牧頭數發給獎勵金。

農業局即日起受理補助登記，凡餵養1600頭以上的養豬場，設置沼氣發電等相關設備及畜舍高床化，期限至4月30日止。

今年預計補助5場處，每場最高補助75萬元，還有獎勵金，每頭75元；如申請戶數超過計畫核定戶數，將評選已決定受補助戶。