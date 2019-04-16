漁業活動致海龜死傷 海保署籲取締近岸違規捕撈

2019-04-16 16:20 中央社 高雄16日電



海洋委員會海洋保育署公布今年第1季台灣海龜及鯨豚通報救傷統計顯示，通報待救援的海龜約有20%是受漁業活動造成死傷，呼籲相關單位加強取締近岸違規捕撈。

為讓國人瞭解台灣周遭海岸海龜或鯨豚通報救傷資訊，海保署昨天公布今年首季1月到3月通報狀況，全台共有103隻海龜通報案件，其中82隻死亡，21隻為活體已釋回或收容。鯨豚部分，全台共50隻通報案件，其中47隻死亡，3隻為活體。

海保署表示，第1季通報的海龜種類以綠蠵龜95隻最多，主要分布在新北市22隻、澎湖縣20隻及台東縣19隻。通報的海龜中58隻因死亡多日，身軀腐爛，死因已無法判斷。值得關注的有19隻海龜是漁業誤捕，又以流刺網誤捕13隻最多。

在鯨豚通報部分，第1季通報種類以江豚（露脊鼠海豚）18隻為最高，瓶鼻海豚9隻次多，其中21隻鯨豚解剖後除3月15日擱淺的柯氏喙鯨胃內發現較大量塑膠垃圾外，其餘並無明顯的人為廢棄物累積，少數個體發現有臟器病變。至於通報分布主要在金門縣7隻、連江縣6隻、澎湖縣6隻及彰化縣5隻等地區居多。

海保署表示，第1季通報數字與去年相較，海龜多出43隻，鯨豚則減少18隻（其中13隻為迷航），若與過去3年（105至107年）第1季通報平均數量相較，海龜多出40隻，鯨豚也多出9隻，顯示擱淺數量有增加趨勢。

由於通報的海龜有約20%是受漁業活動造成死傷，海保署將持續與海巡署、漁業及航港主管機關連繫合作，加強取締網具類漁船於近岸違規捕撈，並宣導漁民不要在海上丟棄漁網，避免海龜或鯨豚纏繞，以及船舶航行時避免船槳傷及海龜等，以維護海洋生態。

海保署強調，未來將每季公布海龜及鯨豚擱淺資訊，提供各界參考，並已委請學者專家針對通報救傷的個體進行原因或樣態分析，作為擬定保育措施的依據。