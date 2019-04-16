父子都在兩岸當過兵 時代洪流讓這家人有奇異經歷

2019-04-16 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



陳金元當年穿著國軍軍服留下的照片。圖/家屬提供 分享 facebook

73年前當時年僅18歲的陳金元，從台灣被騙到大陸參與國共內戰，被俘虜後成為解放軍；16年前他的兒子陳海雄，在大陸當過解放軍後，與父親一起遷回台灣，卻又被要求服役。這段父子兩個人同時當過解放軍與國軍的歷史，隨著陳金元過世，將消失在歷史洪流中。

陳金源91歲高齡日前過世，今天出殯，他的兒子特別把他在兩岸服役過的軍服，展示在現場，記錄這一段難得的過往。

陳金元在日前曾經受訪，談到這段過往，表示18歲時，政府以召工的名義徵兵，他被騙前往，被送到大陸參戰，沒多久就被俘虜，他本來是台南東區德高厝的人，世居在台南， 戰後本來想回家，但是因為當時兩岸未開放，成了大陸人， 文化大革命時，他被送往海南島種香蕉，就在當地落戶，而有兩子一女。

16年前他帶著一家人搬回台灣，回到老家，當時已經35歲的陳海雄，因為無法找到在大陸服役的紀錄，依法必須在台灣服役，年紀不小還要當兵，弄得一身傷，雖然多方爭取，最後還是得當，而他從小在海南島生長，妻子也是當地人，後來就在兩岸之間往來，目前還在海南島經營民宿。